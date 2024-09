Riparte la Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano

Sono aperte le iscrizioni per entrare a far parte della Scuola Civica di Montesilvano. Una scuola fiore all’occhiello della città, divenuta ormai una realtà consolidata, tanto che si appresta a festeggiare i trent’anni di attività, a conferma della sua costante crescita e del grande contributo artistico elargito nella valorizzazione del territorio e dei giovani talenti del territorio. Quest’anno direttore amministrativo della Scuola Civica di Musica e Teatro sarà Donatella Columbaro, affiancata dai coordinatori dei tre dipartimenti: Simona Capozucco per Jazz e Pop, Lucia Antonacci per Musica classica e Tiziana Di Tonno per il Teatro.

“Riparte la Scuola Civica di Montesilvano – ha dichiarato il sindaco De Martinis – Una scuola fiore all’occhiello della città, divenuta ormai una realtà consolidata, tanto che si appresta a festeggiare i trent’anni di attività, a conferma della sua costante crescita e del grande contributo artistico elargito nella valorizzazione del territorio e dei giovani talenti del territorio. Investire nella cultura significa investire nel futuro. La nostra Scuola Civica è un esempio luminoso di come l'arte e la musica possano arricchire la vita dei nostri ragazzi. Auguro a tutti gli studenti un percorso ricco di soddisfazioni e ringrazio lo staff per il loro prezioso lavoro".

"Anche per quest'anno accademico, le quote che richiederemo agli allievi che intendono frequentare restano invariate, grazie al grande supporto del Comune di Montesilvano e alla fiducia che il sindaco Ottavio De Martinis rinnova di anno in anno, senza riserve - ha affermato Columbaro - Dal punto di vista artistico, possiamo essere soddisfatti dei numeri dello scorso anno, che ha registrato circa 250 iscritti tra corsi di strumento e teatro. Da parte nostra, continueremo a collaborare con le scuole del territorio, rinnovando le convenzioni esistenti e creando legami più solidi. Stiamo lavorando affinché la nostra realtà possa diventare un luogo di incontro e condivisione delle passioni dei giovani, senza prescindere dall'interesse mostrato verso lo studio e l'approccio alla musica degli adulti”.

Grande soddisfazione anche per i risultati del Dipartimento di Teatro guidato da Tiziana Di Tonno che ormai conta un considerevole e crescente numero di allievi, al punto che la Scuola arricchirà sempre più l’offerta formativa con molteplici attività dell'ambito artistico teatrale, necessarie alla crescita degli attori. Inoltre la scuola sta lavorando a progetti ambiziosi e innovativi, attraverso i quali la scuola si aprirà ulteriormente verso la Città di Montesilvano e oltre. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile prenotare una lezione di prova gratuita.

L’età minima richiesta è di 3 anni e prevede l’ inserimento nei corsi di propedeutica. Oltre la già vasta offerta formativa, quest’anno la scuola si arricchirà di laboratori di approfondimento dedicati sia agli allievi interni già iscritti ai corsi ordinari, che agli esterni. La Musica d'Insieme, intesa come pratica musicale collettiva, verrà curata dai Maestri Mike Applebaum del Dipartimento Moderno e da Melanie Budde del Dipartimento Classico. Per informazioni e/o iscrizioni, la segreteria si trova al Pala Dean Martin di Montesilvano ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Recapito telefonico 085.4481960.