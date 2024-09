Beach volley, trionfo di Alfieri e Andreatta in Turchia

Chiusura con il botto per Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta che hanno vinto il torneo Pro Tour Futures di Balikesir in Turchia battendo 2-0 in finale l’altra coppia azzurra formata da Rossi e Caminati. La medaglia d’oro conquistata rende ancor più eccezionale la stagione della coppia della 4 Vele Beach Volley Academy di Pescara.

I ragazzi allenati da coach Luigi Alfieri, dopo aver centrato un quarto posto sempre nel Pro Tour Futures a Cracovia ed essere arrivati due volte al quinto posto a Messina e Bruxelles, sono riusciti nell’impresa di vincere un torneo internazionale alla prima stagione in coppia. A questi risultati a livello europeo si aggiungono le due vittorie nelle tappe del campionato italiano a Montesilvano (dove hanno conquistato la Coppa Italia) e Cordenons, oltre al secondo posto di Cirò Marina e al terzo di Vasto, per rimanere solo ai piazzamenti sul podio, in una stagione da incorniciare.

«Voglio fare i complimenti a questi due ragazzi straordinari che non smettono mai di stupire – ha commentato il tecnico Luigi Alfieri – e che stanno confermando tutte le impressioni positive avute dai primi allenamenti svolti insieme in poco più di due mesi sulla sabbia con un grande lavoro e una totale abnegazione degli atleti. Quest’anno ci è mancato solo un pizzico di fortuna in alcuni appuntamenti ma contiamo di migliorare i nostri risultati già nella prossima stagione».

Tornando al torneo in Turchia, Alfieri e Andreatta hanno ottenuto una netta affermazione sulla sabbia di Balikesir anche se nel primo set hanno dovuto faticare non poco per conquistare la frazione sul 21-19. Nel parziale successivo i due portacolori della 4 Vele BVA sono riusciti subito a conquistare un buon margine nei confronti di Rossi e Caminati, chiudendo il set sul 21-17.

In semifinale i due atleti che si allenano nella struttura pescarese della riviera nord si sono imposti sui norvegesi Mol/Mol, chiudendo il match con un perentorio 21-18, 21-17. L’obiettivo è quello di dare continuità partendo da un lavoro specifico nella stagione invernale, dato che Manuel Alfieri lascerà la pallavolo indoor per concentrarsi sul beach volley e farsi trovare pronto nel 2025 sin dai primi tornei della stagione.