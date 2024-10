Corrilabruzzo Uisp: 31Â° Trofeo San Callisto a Manoppello bussa alle porte nel fine settimana

Un sabato pomeriggio (oggi, 12 ottobre) di corsa podistica su strada a Ripacorbaria di Manoppello nell'ambito della festa patronale, come da tradizione. A livello organizzativo il Trofeo San Callisto è un successo da parte del Marathon Club Manoppello Sogeda realizzato con il patrocinio del Comune di Manoppello ed insieme al Comitato Festa.

La 31a edizione, omologata UISP e intitolata per l'ottava volta a Giuseppe Ferrante, si snoda su un giro unico di circa 8,3 chilometri, invariato rispetto alle passate edizioni e caratterizzato da un tratto iniziale in discesa, seguito dalla parte centrale tutta in salita. Il programma prevede il ritrovo alle 14:30 a piazza San Callisto nella frazione di Ripacorbaria (Manoppello).

Abbinate come sempre le gare delle categorie giovanili under 16 che troveranno la loro realizzazione a partire dalle 15:30 in collaborazione con l'Atletica Val Pescara. Alle 16:15 spazio alla camminata della salute di 3 chilometri e alle 16:30 il via alla competitiva di 8,3 chilometri. Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti al maschile e al femminile, i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 società con il maggior numero di atleti arrivati nella competitiva.

Coppe e medaglie in palio ai più piccoli e ai più giovani under 16. Per iscriversi, il costo è di 8 euro per la competitiva, 5 euro per la passeggiata, 3 euro per i bambini ed i ragazzi. È possibile iscriversi alla competitiva il giorno stesso della gara, sul posto, al costo di 10 euro.