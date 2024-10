Radicali Italiani sul carcere: "C'Ã¨ un evidente clima di tensione"

Sovraffollamento al 180%, carenze di organico, pochissime professionalità dedicate al trattamento rieducativo e alla tutela dell'integrità psicofisica. È questo il quadro, per nulla edificante, emerso dalla visita guidata da Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio dei Radicali Italiani nelle carceri di Pescara e Chieti.

"La situazione nei due istituti penitenziari - dichiarano Trisi e Di Marzio - appare completamente diversa".

I due istituti ospitano specifiche e differenti tipologie di detenuti: a Pescara si registra una significativa presenza di detenuti stranieri, tossicodipendenti e persone affette da problematiche psichiatriche che non trovano posto nella sezione dedicata alla salute mentale.

A Chieti, invece, è rilevante la presenza di donne detenute in spazi molto ridotti, oltre a un reparto per sex offenders. Si riscontra anche una marcata differenza riguardo agli spazi per le attività trattamentali: a Pescara sono numerosi e ampi, sebbene poco utilizzati rispetto al passato. A Chieti, invece, gli spazi sono ricavati (inventati) per offrire opportunità di trattamento attraverso le numerose iniziative formative e di istruzione.

A Pescara abbiamo riscontrato un clima esplosivo: non ci è stato possibile visitare la sezione penale, quasi tutti i detenuti erano chiusi nelle proprie celle e i pochissimi con cui siamo riusciti a parlare erano timorosi e spenti.

Situazione completamente diversa nel carcere di Chieti, dove è stato possibile visitare tutti i reparti e gli spazi di socialità e incontrare liberamente tutti i detenuti e le detenute, che hanno speso parole di elogio per il lavoro della Direzione e degli operatori, i quali, nel rispetto dei ruoli e dell'ordinamento penitenziario, provvedono prontamente alle loro necessità.

Anche le attività culturali e formative sono fra le più varie, a conferma del valore rieducativo che il carcere può e deve avere nel nostro ordinamento costituzionale. Riteniamo gravissimo che la Regione Abruzzo da oltre sei mesi sia priva del Garante regionale dei detenuti. Invitiamo il Consiglio regionale a eleggere al più presto un nuovo Garante; è inquietante che i detenuti non abbiano una figura in grado di vigilare sulle loro condizioni".