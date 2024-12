Pallanuoto, buona la prima per il Club Aquatico di mister Giannouris

Una prima di campionato molto convincente quella del Club Aquatico Pescara contro la solida compagine dell’NC Civitavecchia, lo scorso anno in testa al girone 2 e a un passo dal salto di categoria, a causa della finale play-off persa in gara 3 contro il Metanopoli.

La giovanissima formazione di Mister Giannouris, che in questa stagione si è superato presentando ai nastri di partenza una rosa formata da cinque 2007 e quattro 2008, ha sfoderato una prestazione di grande spessore, caratterizzata da continue ripartenze e una impressionante difesa in inferiorità numerica, che è riuscita a vanificare la maggior parte delle superiorità avversarie.

Pronti via e nel primo tempo i terribili ragazzi orange hanno subito scavato un solco con quattro veloci realizzazioni di Polifemo, Van Vierzen, Mazza e Riccitelli, tutte a seguito di azioni di controfuga. Negli ultimi tre minuti, gli avversari del Civitavecchia sono riusciti a riportarsi sotto, due volte con Misini e con Carlucci, abili a sfruttare i varchi aperti dagli atleti di casa, intenti a raddoppiare sistematicamente al centro su capitan Romiti.

Nella seconda frazione, poi, le due formazioni si sono viste costrette a tirare il fiato dopo i ritmi forsennati del primo periodo e si sono annullate a vicenda, mantenendo le reti inviolate grazie all’imprecisione dei tiri da un lato ed all’ abilità dei due portieri Jurisic e Visciola, che hanno anche parato un rigore a testa durante la partita, pronti a chiudere ogni angolo.

Il terzo tempo è continuato così sulla falsa riga del secondo, con le sole segnature di Van Vierzen dalla distanza e di Simeone su un ribaltamento di gioco, utili solo a mantenere invariato il distacco di un goal tra le due formazioni. Ma è stato nell’ultimo periodo che gli atleti del Club Aquatico hanno alzato nuovamente i ritmi, come fatto nel primo periodo, non trovando più nel Civitavecchia la capacità di reggere i continui cambi di gioco e con capitan Guerzoni abile subito a realizzare una doppietta letale per il morale degli avversari.

Messi alle corde, i giocatori di mister Baffetti non sono più riusciti ad opporre resistenza, incassando ancora le reti di Mazza e Riccitelli, prima di realizzare l’ultimo goal con Carlucci a suggellare il 9-5 finale. Di seguito il commento a caldo di un Mister Giannouiris chiaramente soddisfatto per la prestazione:

“Sono contento innanzitutto per essere tornato a giocare in casa alle Naiadi, di fronte al nostro pubblico. I ragazzi sono stati un po’ altalenanti: dopo aver iniziato abbastanza bene, hanno avuto un calo di attenzione e un po’ di nervosismo nei due periodi centrali, per poi rientrare in partita all’ultimo periodo, dimostrando tutte le loro capacità. Partire con il piede giusto è molto importante per continuare la nostra crescita e soprattutto per prendere fiducia nell’ affrontare le prossime partite di una serie B, che si preannuncia equilibrata e di buon livello”.

TABELLINO

Club Aquatico Pescara – NC Civitavecchia: 9-5 (4-3,0-0,1-1,4-1)

Club Aquatico Pescara: Jurisic, Cantò VCAP, Van Vierzen (2), Polifemo (1), Mazza (2), Lauducci, Riccitelli (2), Di Cristofaro, Guerzoni CAP (2), Terrenzio, Gagliardi, D’Onofrio, Di Fulvio, Scardapane

NC Civitavecchia: Visciola VCAP, Muneroni, Misini (2), Chiarelli, Calì, Carlucci (2), Greco, Pagliarini, Romiti CAP, Simeoni (1), Silvestri, Cionfi, Sorrentino, Molinari