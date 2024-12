Uil Trasporti Abruzzo su rinnovo Rsu: “La scelta giusta per il settore Igiene Ambientale è stata fatta”

La Uil Trasporti Abruzzo esprime grande soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto il 3 e 4 dicembre per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nel settore Igiene Ambientale.

Per il segretario generale Vincenzo Marcotullio, "questo successo testimonia l'impegno costante del nostro sindacato nel difendere e promuovere i diritti dei lavoratori in un settore cruciale per la comunità, segno che siamo in linea con il trend di crescita nazionale, con una politica di ringiovanimento della classe dirigenziale sindacale che, affiancata da figure che in questi anni si sono contraddistinte, per impegno e costanza nei territori, basti citare il segretario regionale Primo Cipriani che in alcune realtà ha raggiunto percentuali di preferenze che sfiorano il 50% degli aventi diritto al voto, ha permesso di sortire ottimi risultati".

Il rinforzo della rappresentanza sindacale in questo ambito non solo garantirà una voce più forte per i lavoratori, ma permetterà anche di affrontare le sfide attuali e future del settore, dalle questioni legate alla sicurezza sul lavoro a quelle riguardanti le condizioni contrattuali. La Uil Trasporti Abruzzo intende, mettere a frutto l'impegno e la perseveranza mostrata per continuare la sua battaglia, migliorare le condizioni di lavoro, tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere il dialogo e la collaborazione con le istituzioni e le aziende del settore.