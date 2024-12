Sconfitta in trasferta contro l'Osimo per il Club Aquatico

Grande equilibrio nell’arco di tutto l’incontro effettuato a porte chiuse oggi al Passetto di Ancona tra i padroni di casa dell’Osimo Pirates e la squadra del Club Aquatico Pescara, in un match giocato su ritmi altissimi e caratterizzato da continui cambiamenti di fronte. Le squadre dei due mister Martedì e Giannouris, entrambe basate sui giovani dei rispettivi vivai, hanno scelto una tattica a specchio, con difese molto chiuse per recuperare palla davanti ai centri e continue ripartenze in contropiede: ne è uscita una gara spettacolare, che ha divertito tutti gli appassionati collegati da casa, decisa solo nelle azioni dei minuti finali.

Primo tempo avaro di marcature, con i portieri Ricciotti e Jurisic costretti a capitolare solo a causa del rigore di Vaccarini per la squadra di casa prima e su azione di controfuga di Leonardo Mazza per gli orange del Club Aquatico a seguire. Nel secondo parziale invece sono i giocatori pescaresi a mettere la testa avanti con una ottima azione di uomo in più conclusa sul palo da Matteo Guerzoni, sorpassati poi dall’uno due degli osimani Palanca e Ricciotti, inframezzato dal primo rigore parato dal portiere di casa su Ruben Van Vierzen

Anche nel terzo tempo i giocatori di Giannouris reagiscono immediatamente con una bella conclusione a rimbalzo sotto al sette di Jacopo Riccitelli, che porta il risultato sul momentaneo 3-3 ed a seguire i goals da un lato di Palanca e Ricciotti e dall’altro quello di Giuseppe Polifemo e Filippo D’Antuono, autore del suo primo goal in serie B realizzato in un momento molto caldo della partita, portano la contesa all’ultimo tempo in situazione di perfetto equilibrio.

Ma nell’ultimo parziale succede di tutto, complice anche l’arbitro protagonista di alcune scelte che condizionano l’anamento del match: nel primo minuto Ricciotti para il secondo rigore consecutivo a Van Vierzen e a seguire sul ribaltamente di fronte vengono espulsi per proteste il portiere pescarese Jurisic e dalla panchina il giovane di Cristofaro, dopo il goal realizzato da Bersacchia a seguito di superiorità numerica. Esordisce così in serie B il secondo portiere degli orange classe 2008 Carlo Di Fulvio, che effettua subito una parata decisiva consentendo a Jacopo Riccitelli di realizzare il goal del 6-6, a seguito di doppia superiorità numerica fischiata dal direttore di gara. I 3 minuti finali sono appannaggio dei giocatori di casa che segnano gli ultimi due goals con Marcucci e Vaccarini, con il Club Aquatico che colpisce il palo con Polifemo nel terzo e ultimo rigore, di un pomeriggio non felice dai cinque metri per i giocatori pescaresi.

Ai microfoni il commento a caldo di Jacopo Riccitelli, chiamato dai telecronisti di casa in qualità di ex della partita: “E’ sempre difficile giocare al passetto e dove l’ Osimo ci ha messo in difficoltà grazie ad una grande difesa. Noi siamo stati penalizzati da qualche decisione arbitrale, ma questo nulla toglie alla prestazione dei miei ex compagni”. A seguire anche il commento di Mister Giannouris: ”Per noi una sconfitta che ci fa crescere: i giocatori devono imparare a giocare fuori casa dove l’aspetto psicologico conta di più. Faccio i complimenti all' Osimo: è stata una bella partita! I ragazzi del Club hanno giocato con grante grinta avendo parecchi momenti buoni. Ovvio che c'è da lavorare, ma sono fiducioso che il tempo ci darà ragione. Siamo all’inizio del campionato: le squadre possono avere alti e bassi ma cresceranno durante la stagione. Peccato oggi la mancanza del pubblico”.

TABELLINO

Osimo Pirates - Club Aquatico Pescara: 8-6 (1-1,2-1,2-3,3-1)

Osimo Pirates: Ricciotti L, Marcucci (1), Bersacchia L, Palanca (2), Passeggio, Laloni, Papa, Di Maggio, Ricciotti A (2), Marini, Vaccarini (2), Bersachia F (1), Cecconi, Sturani. All. Martedì

Club Aquatico Pescara: Jurisic, Cantò VCAP, Van Vierzen, Polifemo (1), Mazza (1), D’Antuono (1), Riccitelli (2), Di Cristofaro, Guerzoni CAP (1), Terrenzio, Gagliardi, D’Onofrio, Di Fulvio, Scardapane. All. Giannouris