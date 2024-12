Sulmona accoglie l’arrivo del primo treno veloce Pescara-L'Aquila

Oggi Sulmona ha accolto l’arrivo del primo treno veloce che collega Pescara a L'Aquila, percorrendo la nuova Bretella, fermandosi alla stazione di Sulmona Santa Rufina, una tratta strategica per lo sviluppo delle aree interne. Presente anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha parlato di “un’opera resa possibile grazie al lavoro straordinario di RFI e del Gruppo Ferrovie dello Stato, che rafforza i collegamenti tra costa ed entroterra, rendendo l’Abruzzo una regione sempre più connessa, moderna e accessibile”.

L'opera, che ha avuto un costo di 12 milioni, permette di collegare Pescara al capoluogo di regione con un risparmio di dieci minuti. La fermata è stata dotata di un marciapiede di 250 metri, due pensiline, monitor e segnaletica acustica per fornire informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. La bretella comprende anche la costruzione di un tratto di ferrovia lungo circa 700 metri che servirà a collegare la linea principale Pescara-Roma alla tratta Sulmona-L'Aquila.

I lavori erano partiti nel novembre 2022. Oggi il primo treno che rappresenta la principale novità dell'orario invernale di Trenitalia in Abruzzo: Regionale Veloce 4197 in partenza da Pescara alle 12:17 con arrivo a L'Aquila alle 14:02; fermate intermedie a Pescara Porta Nuova (12:20), Chieti (12:32) e Sulmona S. Rufina (13:11); RV 4287 in partenza da L'Aquila alle 19:27 per Pescara (21:12); fermate intermedie a Sulmona S. Rufina (20:14), Chieti (20:55) e Pescara Porta Nuova (21:07).