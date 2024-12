“Chi ha attitudine allo sport ha attitudine alla vita”, Martorella torna nel suo liceo

L'ex calciatore del Pescara Antonio Martorella (oggi presidente della Curi Pescara) è tornato al liceo scientifico Leonardo da Vinci, la “sua scuola” dove tutto ebbe inizio, per condividere la propria esperienza sportiva e raccontare i momenti più significativi della sua carriera. Durante l’incontro con gli studenti, Martorella ha riportato una preziosa testimonianza, sottolineando l’importanza della passione, dell’impegno e del coraggio nel perseguire i propri sogni: “Chi ha attitudine allo sport ha attitudine alla vita”, ha dichiarato l'ex atleta, scegliendo di intitolare proprio con questa frase la “lezione” tenuta di fronte agli alunni.

Poi Martorella ha voluto rivolgere "un ringraziamento speciale ai rappresentanti di classe Giulia, Alessio e Niccolò per l’invito e alla preside, professoressa Stefania Petracca, per le sue belle parole di accoglienza. È stata una mattinata ricca di emozioni, ispirazione e ricordi, vissuta in un luogo che ha segnato l’inizio di un percorso straordinario".