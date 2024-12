Inaugurato il sagrato della chiesa dello Spirito Santo [FOTO]

È stato inaugurato questa mattina il nuovo sagrato della Chiesa dello Spirito Santo. Alla presenza del sindaco Carlo Masci, del vicesindaco Maria Rita Carota, degli assessori Adelchi Sulpizio e Cristian Orta e del consigliere comunale, Massimo Pastore, è stata riconsegnata alla città un'opera che rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio religioso e culturale cittadino.

Il progetto, realizzato con un investimento complessivo di 120mila euro, è stato completato in tempi record, con il cantiere riconsegnato in appena un mese e mezzo. Il sagrato, che ora si presenta completamente rinnovato, è stato realizzato utilizzando cubetti di porfido a doppia colorazione chiaro-scuro, conferendo al luogo un aspetto elegante e armonioso, in linea con l'importanza architettonica della chiesa dello Spirito Santo. Nei prossimi giorni l'intervento sarà completato con l'installazione di due nuovi pali della luce, che garantiranno un'illuminazione adeguata al sagrato, mentre un faro sarà posizionato per valorizzare il rosone della chiesa, esaltandone i dettagli durante le ore serali.

"La riqualificazione del sagrato di Piazza Spirito Santo rappresenta un esempio concreto di come Pescara stia investendo nel miglioramento degli spazi urbani e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e religioso, cosa per altro già avvenuta anche davanti alla chiesa di Sant'Antonio. Questo intervento non solo restituisce dignità e bellezza a uno dei luoghi più significativi della nostra città, ma offre anche ai cittadini e ai visitatori uno spazio accogliente e ben curato", ha dichiarato il sindaco.

"Per i lavori ringraziamo anche il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, che ci ha permesso di intercettare fondi per la realizzazione dell'opera. Continueremo a lavorare con determinazione per completare le opere previste e proseguire nel percorso di valorizzazione dell'intera città", ha concluso Masci. Nel pomeriggio, invece, il sindaco Masci e il vescovo Tommaso Valentinetti hanno tagliato il nastro per il nuovo sagrato, insieme al gruppo scout della chiesa dello Spirito Santo.