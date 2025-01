Hockey su prato indoor, a Pescara le finali dei campionati italiani

"Pescara diventa capitale nazionale dell'Hockey, ospitando al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II la Finale dei Campionati Italiani Indoor Hockey Serie A Elite Maschile e Femminile e la Finalissima dei Campionati Italiani Indoor Hockey Under 16 Femminile. Gli appuntamenti si svolgeranno nei weekend del 1-2 e 8-9 febbraio 2025 e, in occasione di queste gare, è stato organizzato sempre nello stesso impianto anche il primo Trofeo dell’Amicizia, aperto ad atleti diversamente abili, e si svolgerà sabato 8 febbraio. Poi per il futuro si punta a manifestazioni internazionali, sempre con il supporto della Federazione". L'annuncio è arrivato oggi dall'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli e dal presidente della Federazione Italiana Hockey, Sergio Mignardi, alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, del presidente dell'associazione Uguali nello Sport “G. Visini”, Ruggero Visini, che è stata fondata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione di ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale e ha portato alla riscoperta dell’hockey su prato a Pescara, realizzando un percorso di successo con la partecipazione a vari campionati italiani, con la vittoria della Coppa Italia 2023 e del Campionato Italiano di Para-hockey 2022.

Il percorso di crescita, per questa Asd, è proseguito con la convocazione di due atleti della società agli Europei di Para-hockey in Germania e con la partecipazione di altri due atleti al torneo internazionale in Bulgaria. Gli appuntamenti dei prossimi giorni vedranno la partecipazione degli studenti dell'istituto Manthoné, che collaboreranno all'organizzazione, come ha annunciato stamani il vice preside Francesco Natale alla presenza del vice presidente del Coni Abruzzo Alessandra Berghella.

"Siamo pronti per ospitare il primo grande evento sportivo del 2025", ha detto Martelli, "e la presenza del presidente nazionale della Federazione è una conferma rispetto agli appuntamenti che abbiamo accolto in città già lo scorso anno, per l'hockey su prato indoor. Aspetto i cittadini al Palazzetto per applaudire i circa 100 atleti che arriveranno da tutta Italia e per assistere anche al Trofeo dell'amicizia, che vedrà in campo i nostri campioni paraolimpici. Il mio plauso va all'Asd Visini, per l'attività che svolge, e il mio ringraziamento va al Manthoné, che coinvolge gli studenti e li rende protagonisti in questi giorni", ha concluso Martelli.

"Pescara conferma la sua indole di città accogliente e un palazzetto come il vostro ci dà tante possibilità", ha detto Mignardi sottolineando poi che "lo scudetto che sarà consegnato qui consentirà di andare in Europa. Lo sport significa amicizia e incontro e il para-hockey è il contributo di questo sport all'inclusione", ha proseguito il presidente della Federazione. "Siamo una città di sport, abbiamo strutture adeguate e la nostra è una amministrazione solidale, attenta a tutte le questioni legate alla disabilità", ha fatto notare Masci garantendo di essere "pronto ad affrontare qualsiasi sfida" per ciò che riguarda lo sport. "E' una bellissima giornata", per Visini "perché Pescara diventa la capitale dell'hockey e per una piccola società che si occupa di ragazzi speciali come la nostra è una grande soddisfazione", tanto più che l'Asd ha al suo fianco Federazione e Comune e "la vicinanza del Coni è sempre garantita", ha assicurato Berghella.