'Cross dei Vigneti', terza edizione ai nastri di partenza

L’Atletica Val Pescara è in gran fermento per l’atteso appuntamento con la terza edizione del Cross dei Vigneti, in programma domenica 2 marzo ad Alanno Scalo.

In seno al Corrilabruzzo sotto l’egida UISP, la manifestazione rappresenta il secondo appuntamento dell’omonimo calendario e rientra anche in altri circuiti podistici abruzzesi.

Gli organizzatori stanno mettendo a punto ogni dettaglio del percorso: un suggestivo circuito di circa 2,5 chilometri immerso tra i vigneti dell’azienda vinicola Vigneti Tocco, con un dislivello positivo di circa 60 metri.

Il ritrovo è fissato alle 8:30 presso Vigneti Tocco ad Alanno Scalo in via dei Gelsi. Alle 9:15 prendono il via le categorie femminili, le categorie maschili over 60 e la passeggiata non competitiva di 5 chilometri che prevede due giri del percorso. Alle 10:30 parte la gara riservata alle categorie maschili dai 16 ai 59 anni, che si misurano su tre giri del tracciato. Dalle 11:30 iniziano le gare dedicate a bambini e ragazzi dai 0 ai 15 anni, su distanze variabili in base all’età. Le premiazioni si svolgono alle 12:15 e riguardano i primi tre assoluti uomini e donne delle due fasce di partenza, i primi tre di ogni categoria, i primi cinque di categoria per bambini e ragazzi e le prime tre società più numerose.

Domenica mattina è possibile iscriversi in loco alla quota di 10 euro per la gara competitiva, mentre il costo per la non competitiva e per i ragazzi è di 5 euro.

Il Cross dei Vigneti è un’occasione da non perdere per gli amanti della corsa campestre e per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, vivendo l’emozione di gareggiare in un contesto naturale e affascinante tra i vigneti caratteristici di Alanno.