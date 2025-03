Le Stelle della Vela, premiati i velisti della IX Zona FIV Abruzzo e Molise

“Qui ci sono tanti giovani promesse della vela italiana che mi fanno sentire orgoglioso di guidare la Federazione nazionale. Questa è una festa per premiare il loro lavoro, ma anche quello dei circoli e degli allenatori senza i quali è difficile che possa nascere un campione”. Con queste parole il presidente della FIV Francesco Ettorre ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento ormai storico delle Stelle della Vela che si è svolto a Pescara nella sala consiliare del Comune che ha patrocinato l’iniziativa. Dopo un anno di allenamenti e successi, ieri una cinquantina di ragazzi hanno ricevuto riconoscimenti per la loro perseveranza e tenacia nell’ottenere risultati a podio nel 2024. A premiare, oltre al presidente nazionale FIV Francesco Ettorre, anche il presidente della IX Zona Domenico Guidotti, il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro, la vice presidente Coni Abruzzo Alessandra Berghella e l’assessore Patrizia Martelli.

Tra le giovani promesse della vela grandi soddisfazioni hanno ottenuto: Stefano Troiano ed Enrica Morelli (ASD Svagamente) 7° classificati nel Campionato Mondiale Classe Nacra e 3° classificati nel Campionato Europeo classe Hobiecat 16 Spy; i Campioni Italiani 2024 (1° classificato) e 2° classificati Campionato Europeo Classe Hobie Cat Dragoon Carlo Maria D’Amico e Alberto Dell’Atti (ASD Svagamente); Vincenzo Sebastiani e Marta Fiorenza (ASD Svagamente) 3° classificati nel Campionato Italiano Doppi Classe Nacra; Nicole Lanuti (LNI Ortona) 2° assoluta e 2° femminile a Venezia Campionato Italiano Ilca 4; Luca Straccialini (Surfing Sport Pescara) 1° classificato Over All Under 19 nella Windsurfer Word Championship; Vittorio Blardi (CV Termoli) 2° classificato Long Distance Categoria Medio - Leggeri nel Campionato Europeo Windsurfer Class Torbole; nel Campionato Sud Europeo Classe Snipe 4° classificato Federico Cerimele e 1° classificato in equipaggio misto con Eleonora Spina (CV La Scuffia); Campionato Italiano Master class Snipe 2° classificato l’equipaggio Marco D’Ambrosio e Gregorio Cocciarficco (CV La Scuffia). Consegnati diplomi e pettorine per i risultati ottenuti come Next Generation, il nuovo progetto giovanile della FIV che supporta economicamente talenti nella vela, a Nicola Forleo (LNI Pescara) 5° Campionato Optimist e 10° classifica Kinder, a Nicole Lanuti (LNI Ortona), a Edoardo Caporale (LNI Pescara), a Carlo Maria D’Amico (ASD Svagamente), ad Alberto Dell’Atti (ASD Svagamente), Francesco Lamante (LNI Pescara) e a Fiorenza Marta (ASD Svagamente). Premiata nell’Altura l’Imbarcazione “Lisa” dell’armatore Giovanni Di Vincenzo che con il suo equipaggio ha raggiunto anche nel 2024 una serie di vittorie nei campionati d’Altura: 1° Overall Snim Marsiglia, 1° Overall Trofeo della Regina a Valencia, 2° Overall nell’ORC Mediterraneo Championship, nella regata della Giraglia Loro Piana Combinata, nel Campionato del Mediterraneo e a Saint Tropez.

Nel Campionato Zonale Minialtura premiate le imbarcazioni “Bastian Contrario” (armatore Riccardo Do Bartolomeo), “Nannarella” (armatore Emanuele De Martinis) e “Artub” (armatore Serguei Chevtsov). Nei Campionati Zonali altri premi sono stati consegnati: Classe Optimist Nicola Forleo, Nicolay Chevtsov, Francesco Cipolloni, Giulio Cipolloni, Michele Tessitore, Filippo Costantini, Giorgia Cichelli; Classe Ilca 4 Edoardo Caporale, Claudio Bondanini; Classe Ilca 6 Martin Ruzzi, Noemi Lanuti; Classe Hobiecat 16 Marcello Cozzolino, Mattia Ciattoni, Paolo Schiazza, Francesca Pieragostino, Luca Di Nisio, Lorenzo Martucci; Classe Dragoon Eleonora D’Onofrio, Giulia Di Tullio; Classe Nacra 15 Ludovica Puntillo, Federico D’Alesio, Filippo Planatmonte, Laila Maria Straccialini; Classe Snipe Rodolfo Fiorini, Elena Fiorini, Marco D’Ambrosio, Gregorio Cocciarficco; Classe Feva Paolo Michetti, Cristiano Di Domizio, Aura Trimacco, Claudia Di Matteo, Filippo Trozzi, Edoardo Pace. Riconoscimenti anche alcune società FIV IX Zona per numero di tesserati: il Circolo Velico Migliori, il CV La Scuffia, il CV Termoli, il Circolo Nautico Vasto, la Lega Navale Pescara. Premiati per l’ottima organizzazione del Campionati Italiani in Doppio che si sono svolti a Pescara nel settembre scorso il Circolo Nautico Pescara 2018, l’ASD Svagamente e la Lega Navale Pescara. Premio per il giudice di gara dell’anno a Diego Ridolfi.