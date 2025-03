Torna “Un mondo di musica”, 6 concerti a ingresso gratuito

Torna a grande richiesta la rassegna musicale “Un mondo di musica”. 6 concerti - dal 9 marzo al 12 aprile - saranno l’occasione per ascoltare alcune delle formazioni più rodate della scena musicale regionale e non solo. I concerti, tutti a ingresso gratuito, avranno luogo all’interno della biblioteca Emilia Di Nicola, in via Aldo Moro a San Donato (ingresso dal parcheggio di fronte al campo sportivo San Marco). Musica a partire dalle ore 17, ingresso fino a esaurimento posti.

Il luogo che ospiterà i concerti non è stato scelto a caso: “Si tratta di un avamposto dell’inclusione, di una culla della partecipazione, è un luogo-testimonianza che dimostra che fare cultura è possibile anche in quartieri diversi dal centro città”, dichiara Giuseppe Filareto, tra i co-fondatori della biblioteca, nonché tra i principali sostenitori della rassegna.

In cartellone nomi come Maurizio Rolli, Alessia Martegiani, Orlando Volpe, Antonello Persico e lo stesso Roberto Di Lodovico che firma la direzione artistica della manifestazione. Questo il suo commento: “con questa edizione abbiamo cercato di dare spazio ad alcuni dei migliori talenti e professionisti del settore. Abbiamo messo su un’antologia di generi musicali e di esperienze artistiche che offrono alla cittadinanza un'occasione di ascolto di proposte originali e di qualità”.

Sono coinvolti nell’organizzazione e nella promozione di Un mondo di musica anche l’associazione culturale e sportiva Emilia Di Nicola, l’Università della LiberEtà Federico Caffè, la Uisp sport per tutti, lo SPI CGIL di Pescara e l'associazione Il Girotondo. Un particolare ringraziamento va alla Fondazione PescaraAbruzzo per il suo contributo.

Ecco il programma nei dettagli:

Ad aprire la rassegna, domenica 9 marzo sarà lo spettacolo Senza ‘e te, concerto dedicato a Pino Daniele a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo nasce dall'esigenza di riproporre alcuni temi trattati nelle sue canzoni. Pino Daniele amava ripetere “La mia musica è sentimento”. Da questo assunto si parte per un viaggio che tocca diversi aspetti della vita artistica di Pino Daniele. Quindi le parole e la musica delle sue canzoni, non necessariamente le più famose, ma quelle che riescono ad esprimere meglio la sua appartenenza al SUD e al mediterraneo inteso non solo come area geografica, ma come mentalità, cultura, suoni, sapori.

Con Alessia Martegiani – voce; Stefano Barbati – chitarre; Fabrizio Mandolini – sax.

Sabato 15 marzo sarà la volta di Duo di corde uno straordinario duo di voce e basso. La talentuosa cantante Emanuela Di Benedetto usa la voce come strumento e ha imparato ad improvvisare mirabili assoli. In questo contesto il basso elettrico di Maurizio Rolli diventa uno strumento polifonico come un piano, ritmico come le percussioni, ma con le risorse timbriche di una chitarra, insomma un’orchestra tascabile. La lista dei “Credits” che i due artisti possono vantare grazie ai dischi pubblicati, l’attività didattica, la collaborazione con importanti musicisti della scena internazionale, è troppo vasta per essere riassunta in queste poche righe. Non resta che ascoltarli.

Con Emanuela Di Benedetto – voce; Maurizio Rolli – Basso elettrico.

Domenica 23 marzo è dedicato al Tango y nuevo tango. Il Duo Escolaso nasce dall’entusiasmo di due musicisti i quali, pur provenendo da esperienze molto diverse a livello individuale, hanno trovato un punto d’incontro nella passione per il “Nuevo Tango” di Astor Piazzolla, genere molto diverso dal tango tradizionale, due interpretazioni della musica di una cultura complessa quale quella del popolo argentino che risente degli influssi europei degli immigrati, della loro nostalgia per la patria lontana e degli gli affetti lasciati. Con Rocco Ronca alla fisarmonica e Daniela Fidanza al piano.

Domenica 30 marzo spazio al progetto Note a piè di pagina, un gioco di parole che esprime bene il senso della proposta letteraria/musicale che vede nella biblioteca il suo luogo di elezione. Orlando Volpe è un maestro di chitarra e compositore che vive e lavora a Lanciano. Il suo Romanzetto musicale La Matrioska contiene in fondo dei QR code che permettono di ascoltare i brani musicali di sua composizione. Il chitarrista Max Giuliani è l’autore del libro Gente con la chitarra, 33 conversazioni con suonatori di chitarra acustica (steel strings guitar). “In questo libro – scrive il giornalista Gianni Giusti - c’è un’umanità varia che trascende il tecnicismo delle accordature, dei legni dei plettri e delle corde: perché Max Giuliani ha comunque il gusto dell’approccio umano allo strumento musicale e al suo uso, gli piace parlare del musicista e girare intorno alla sua percezione antropologica del mondo”.

Domenica 6 aprile sarà la volta del gruppo di casa, con il direttore artistico sul palco e i Newport Shanty Singers che si presenterà in una nuova formazione con il progetto New Band, New Songs. Ai fondatori della band (Richard Thomas, Roberto Di Lodovico, Sara Follacchio) si sono infatti aggiunti Enzo Cucchiarelli, Mauro Patricelli, Diego Sartor e Lisa De Leonardis. Di conseguenza anche il repertorio proposto risulterà arricchito e oltre al folk delle isole britanniche, i sea shanties, le gighe e i reels saranno presenti incursioni nel Bluegrass, nel pop, nella canzone d’autore e altro ancora.

Con Richard Thomas, voce, mandolino, chitarra, violino ecc.; Roberto Di Lodovico voce e chitarra; Mauro Patricelli alle percussioni; Enzo Cucchiarelli a basso; Diego Sartor, voce e banjo; Sara Follacchio alla voce; Lisa De Leonardis alla voce.

Per finire, sabato 12 aprile la rassegna ospiterà Antonello Persico e Paolo Palma in Intimamente Faber, concerto acustico dedicato al grande Fabrizio De Andrè. Da anni impegnati nella diffusione delle canzoni del cantautore genovese con il loro gruppo, gli Arbor, Antonello e Paolo offriranno al pubblico l’opportunità di ascoltare ciò che conta veramente nella produzione artistica del Maestro: la poesia, lo stile canoro, la musica; tutte cose che l’approccio “filologico” di Antonello Persico e la maestria degli arrangiamenti di Paolo Palma sanno cogliere da sempre regalando emozioni agli ascoltatori.

“Questi incontri - dichiara il coordinatore dell’associazione “Emilia Di Nicola” Pino Filareto - rappresentano, all'interno di un più vasto progetto culturale, una grande occasione che viene offerta al territorio con l'obiettivo di fare vivere la biblioteca a quanti si mostrano interessati all' ascolto della buona musica.