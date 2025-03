Sul podio la rappresentanza Abruzzo-Molise al primo Torneo nazionale di padel dei 'Borghi più belli d’Italia'

Abruzzo-Molise sul podio alla prima edizione del Torneo Nazionale di Padel dei Borghi più belli d’Italia che si è svolto dal 14 al 16 marzo a Bagno di Romagna, cittadina termale nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Un'occasione imperdibile per celebrare i valori dello sport, la sana competizione e la passione per il padel in una cornice paesaggistica dove terme, natura ed enogastronomia regalano esperienze indimenticabili. I partecipanti, provenienti dai borghi più suggestivi del nostro Paese, si sono sfidati all'ultimo punto, animati dallo spirito di squadra e dal desiderio di divertirsi in nome del proprio borgo.

L’Associazione Abruzzo-Molise de I Borghi più belli d'Italia era rappresentata da due squadre provenienti da Penne che hanno messo a segno degli ottimi piazzamenti!

Angela Pizzi e Mirco Musa si sono classificati al secondo posto nel tabellone Silver, mentre Gessica Cianci e Marco Pizzi si sono classificati al terzo posto nel tabellone Gold.

Le coppie partecipanti sono state accolte e ospitate dalla comunità e dall’amministrazione di Bagno di Romagna e sono rimaste molte entusiaste di questa esperienza che ha unito sport, sport, passione, amicizia, convivialità e intrattenimento.

“Sono molto soddisfatto che l’iniziativa del torneo di padel riservato ai Borghi più belli d'Italia abbia riscontrato molte adesioni e animato grande entusiasmo nei partecipanti – dichiara Antonio Di Marco, presidente Associazione I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise -. Giornate di sport come quelle organizzate a Bagno di Romagna possono rappresentare davvero utili opportunità da un punto di vista turistico, sociale ed economico per i territori che le accolgono ed il mio auspicio è che nelle prossime edizioni anche l’Abruzzo e il Molise, contando già di numerose strutture sportive dedicate al padel, possano prepararsi ad ospitare manifestazioni come questa”.

Angela Pizzi: “Siamo davvero soddisfatti e onorati di aver rappresentato l’associazione interregionale Abruzzo-Molise nel 1° Torneo Nazionale di Padel dei Borghi più belli d’Italia e di essere saliti sul podio! Quasi nulle le quote rosa; oltre a me e Gessica per la squadra vestina solo un'altra squadra aveva una donna nella coppia in gara, quella formata dal sindaco di Grottammare e dalla consigliera della stessa giunta. Un grazie speciale al Borgo di Bagno di Romagna per aver ospitato il Torneo, al Centro sportivo River 22 per aver messo a disposizione la struttura, nuovissima e super efficiente. Un grazie speciale ad Antonio Di Marco che ha fortemente voluto Penne tra i Borghi più belli di Italia. Grazie al nostro sindaco Gilberto Petrucci e ai nostri splendidi sponsor: De Sanctis Linda, Life Project, Il ristoro genuino, Libera Pizza, Malachi srl, CNA Penne. Una chicca: in finale, fuori Torneo, le due amministrazioni comunali, Penne e Grottammare, si sono sfidate e la coppia Angela Pizzi e Mirco Musa ha guadagnato il primo posto!”