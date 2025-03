Il Lunedì del Delfino

Raramente un pareggio casalingo è stato accolto dai tifosi come una vittoria, ma il 2-2 contro la bestia nera Vis Pesaro ha, o meglio, potrebbe avere un peso specifico forse determinante per il Delfino. Costretti, come all’andata, a disputare il match per buona parte dei novanta minuti in inferiorità numerica e con un arbitraggio non propriamente all’altezza, stavolta i biancazzurri di Silvio Baldini sono riusciti a mettere in campo il giusto carattere e la determinazione per non farsi sconfiggere dai marchigiani. Alla fine la spartizione della posta in palio va anche stretta al Pescara, ma in fondo, classifica e calendario alla mano, poco importa.

Ciò che contava era ritrovare il giusto spirito agonistico e di squadra e, a poche settimane dall’inizio dei play off, possiamo tranquillamente affermare sia stato centrato l’obiettivo. Mancano sei gare al termine della stagione regolare e, oggettivamente, almeno sulla carta, nessuna delle altrettante avversarie, forse Pineto escluso per ovvie ragioni di derby, dovrebbero impensierire Brosco e compagni. Il traguardo, per quanto poco glorioso visto l’inizio di stagione, del terzo posto, sembra davvero a portata di mano. Auguriamoci solo di non dover incrociare il cammino, nel corso degli spareggi promozione, nuovamente con questa Vis Pesaro: i fantasmi delle due gare disputate potrebbero fortemente condizionare il gioco dei nostri.

Peccato che proprio quando sarebbe stato utile proseguire a farlo giocare e crescere insieme al resto della squadra, la Nazionale giovanile under 17 abbia deciso di privare Baldini del baby fenomeno Antonio Arena. Anche le buone notizie non portano mai bene al martoriato Delfino.

Solo per onore di cronaca ricordiamo le ormai ben note favolette societarie, che di tanto in tanto, soprattutto nei rari momenti in cui le cose sul campo sembrano funzionare, da oltre dieci anni risuonano come campane stridule alle orecchie dei tifosi. Chiaramente ci riferiamo alle promesse riguardo gli ingressi di nuovi soci e cordate, cantilena stonata e ormai solo fastidiosa, malamente enunciata da chi sappiamo ai suoi microfoni amici, nei giorni scorsi. Se non ci fosse da piangere, magari farebbe anche ridere, ma lasciamo perdere.

Prossima gara in programma domenica 23 marzo, in terra ligure, contro il Sestri Levante, attualmente in lotta per evitare addirittura la retrocessione diretta (leggasi ultimo posto), con inizio alle ore 15. Sarà la prima partita primaverile, con l’auspicio che questa stagione, oltre al bel tempo, consegni anche altro ai tifosi del Pescara.