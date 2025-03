Nuoto giovanile, undici atleti pescaresi a Riccione in gara tra i migliori talenti italiani

Ci sarà anche una nutrita presenza abruzzese, ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione in programma dal 28 marzo al 2 aprile a Riccione che chiude le competizioni invernali del nuoto giovanile italiano facendo gareggiare i 30 migliori talenti della penisola per ogni gara. Partiranno alla volta di Riccione undici giovani, di cui nove della Pescara Nuoto e Pallanuoto e due del Club Aquatico. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo sport Patrizia Martelli hanno voluto incontrarli in Comune, con i rappresentanti delle due società, per conoscerli a augurare loro il meglio possibile per questo appuntamento e anche per quelli futuri. Per la società Pescara Nuoto e Pallanuoto c'erano il direttore sportivo Giampiero Lattanzio, l'allenatore Mattia Trignani e la presidentessa Stefania Scolta, per il Club Aquatico c'era l'allenatore Emanuele Di Nicola.

“Allenandovi con costanza, tutti i giorni, rinunciate a molto ma facendo sport diventate delle persone migliori, e questo è un bene. Non basta il talento, serve l’impegno per raggiungere l’obiettivo e voi ce la mettete tutta. Spero che altri giovani possano seguire il vostro esempio. Nello sport come nella vita si può vincere e si può perdere: ma è importante accettare le sconfitte per puntare a vincere nelle sfide successive”. Masci ha sottolineato il concetto di "squadra, fondamentale, sempre", e ha aggiunto che “lo sport unisce, non fa differenze di sesso, di religione, di censo, di etnia. E poi lo sport unisce anche le famiglie, che sono al vostro fianco”, ha concluso Masci complimentandosi con tutti.

“Portate avanti una tradizione, per ciò che riguarda il nuoto”, ha detto Martelli, “e noi siamo orgogliosi della vostra presenza a questo appuntamento di prestigio. Rappresentate Pescara e l’intero Abruzzo, portate alto il nome di questa terra e diventate un modello per tanti giovani che vogliono cominciare ad allenarsi e muoversi sulle vostre orme. Un banco di prova importante, quello di Riccione, una bellissima sfida per voi, un punto di arrivo che gratifica e che vi incoraggia ad andare avanti. Noi siamo al vostro fianco e facciamo il tifo per voi”, ha aggiunto l'assessore.

Questi i nomi degli 11 atleti, di cui 9 rappresentanti della società Pescara Nuoto e Pallanuoto, e 2 atleti della società Club Aquatico:

1. FEDERICO CORVATTA, classe 2010 e Categoria Ragazzi 1, nei 100 e 200 metri delfino e 200 metri stile libero, Pescara Nuoto

2. ASIA DE DONNO, classe 2008 e Categoria Cadette, nei 100 rana, Pescara Nuoto

3. SOPHIA DE DONNO, classe 2010 e Categoria Junior 1, nei 50-100-200 metri rana, Pescara Nuoto

4. BENEDETTA DI GIOVANNI, classe 2009 e Categoria Junior 2, nei 200 metri delfino, Pescara Nuoto

5. GIULIA DIODATI, classe 2007 e Categoria Cadette, nei 100-200 metri delfino, Pescara Nuoto

6. REBECCA DIODATI, classe 2011 e Categoria Ragazze 2, nei 200 metri delfino, Pescara Nuoto

7. LORENZO MANCINI, classe 2011 e Categoria Ragazzi 14 anni, nei 100-200 metri delfino, Club Aquatico

8. EDOARDO MAIEZZA, classe 2011 e Categoria Ragazzi 14 anni, nei 100 metri rana, Club Aquatico

9. VIOLA PAVONE, classe 2012 e Categoria Ragazze 1, nei 100 metri delfino, Pescara Nuoto

10. LORENZO RIGHETTI, classe 2008 e Categoria Junior 1, nei 50-100 metri stile libero, 50 metri dorso e 50 metri delfino, Pescara Nuoto

11. ELEONORA SANFILIPPO, classe 2012 e Categoria Ragazze 1, nei 200 metri stile libero, Pescara Nuoto.