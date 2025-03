Linda Moca nominata nella Consulta dei Tecnici Federali della Federazione Italiana Scherma

Prosegue il processo di strutturazione avviato dalla Federazione Italiana Scherma e l'Abruzzo torna protagonista con la nomina di Linda Moca nella Consulta dei Tecnici Federali. Una storia d'amore con la scherma che dura da tutta una vita, quella della Maestra d'Armi peligna, che muove i primi passi sulla pedana all'età di 8 anni con lo Scherma Club Gymnasium, società di Sulmona di cui oggi è Maestra.

Laureata in scienze della formazione e del servizio sociale, nella scherma è specializzata nell'arma della Sciabola. Dopo aver intrapreso la formazione magistrale nel 2006, nel 2018 consegue a Budapest il Terzo Livello FIE dopo aver brillantemente superato il corso di quattro mesi organizzato dalla Federazione Internazionale di Scherma in collaborazione con l'Università di Budapest.

Un curriculum di spessore, costellato di successi sportivi: come Tecnico, Linda Moca è salita per 11 anni consecutivi sul podio del Campionato Nazionale GPG Under 14 e tra i suoi allievi vanta Manuela Spica, olimpionica di Sciabola oggi in forze alle Fiamme Gialle.

"Ringrazio di cuore il Consiglio Federale per la fiducia che mi ha dimostrato attraverso l'affidamento di quest'incarico. Con l'istituzione della giunta, tra le varie iniziative, ci occuperemo di dare concreta possibilità alle piccole e medie realtà di esprimere esigenze, bisogni ma anche proposte per il territorio. Spero, inoltre, che tale impegno possa trovare terreno fertile a partire dalla mia terra, per un valido lavoro di promozione e sviluppo della disciplina in Abruzzo", ha commentato Linda Moca, alla quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della Delegazione Abruzzese della Federazione.