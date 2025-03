Pallanuoto, il Pescara capolista fa visita alla Roma 2020

Sei partite da giocare e otto punti da difendere sulla seconda della classe. Con queste premesse il Pescara Nuoto e Pallanuoto prepara la trasferta a Monterotondo nella vasca della Roma 2020, in programma sabato 29 marzo alle 14.30, gara valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B, girone 3.

I biancazzurri hanno ripreso la marcia, con tre vittorie nelle ultime tre uscite che hanno contribuito a consolidare il primato, incrementando il vantaggio sulle inseguitrici. Ma la stagione è ancora lunga, la fase cruciale deve ancora arrivare e allora occorre mantenere alta l’attenzione, anche per prepararsi ai play-off dove il Delfino vuole arrivare nella miglior condizione possibile.

“La squadra sta bene, ma dobbiamo migliorare alcuni meccanismi - dice mister Franco Di Fulvio -Sabato scorso dopo una buona prova con il Villa York abbiamo rischiato di farci raggiungere per degli errori che non dobbiamo commettere. In questo momento, al di là della classifica, è importante mantenere alta la concentrazione: non dobbiamo rilassarci, ma continuare a giocare al massimo. Questo ci serve per portare a casa il risultato e per prepararci ai play-off, dove il margine d’errore si riduce drasticamente”.