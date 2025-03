Pescara Pallanuoto cade a Monterotondo. La Roma 2020 vince 11-7

Scivolone per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che a Monterotondo conosce la seconda sconfitta stagionale per mano della Roma 2020, brava a rimontare e imporsi con il punteggio di 11-7. Una partita dai due volti quella giocata dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio: quasi perfetti nei primi due tempi (chiusi in vantaggio 5-2), i biancazzurri si sono sciolti nella seconda parte di gara, con due parziali da incubo che recitano 5-1 e 4-1.

Dopo l’espulsione di Gigi Foglio a inizio terzo parziale per somma di falli, il Delfino ha perso riferimenti e certezze, finendo per fare tanta confusione e concedendo agli avversari contropiedi letali. Ora si torna a lavoro a Le Naiadi, per preparare la seconda trasferta consecutiva in casa della Libertas Roma, dove il Pescara è atteso a una reazione.

Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Cunko (3), Di Pasquale (2), Micheletti e Rocila. Per la Roma 2020 gol di Cariello (3), Alessandrini (3), Spinelli (2), Valenti, Romanini, Moroni.

PARZIALI: 0-2, 2-3, 5-1, 4-1