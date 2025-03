Torna “Vivicittà”, la corsa per la pace parte da piazza della Rinascita

Sabato 5 aprile e domenica 6 torna a Pescara “Vivicittà”, un’iniziativa nata, per volontà della Uisp, nel 1984, anno in cui partì la prima “corsa più grande del mondo” che, ad oggi, coinvolge quasi 50 città di Italia e del mondo. Vivicittà porta avanti i valori della solidarietà, della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale e quest’anno, il 5 e 6 aprile, a Piazza della Rinascita, Vivicittà ha scelto come focus particolare il tema della pace, indispensabile oggi come non mai. “Le guerre nel mondo sono 59, anche se si parla solo di alcune, e la manifestazione del prossimo fine settimana vuole rilanciare il concetto che la pace, come lo sport, è un diritto per tutti e per tutte”, ha detto l'assessore allo sport Patrizia Martelli, affiancata dal sindaco Carlo Masci, da tanti rappresentanti della Uisp, primo tra tutti Franco Schiazza, e dal direttore della Caritas. Corrado De Dominicis. Obiettivo della manifestazione è la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare le nuove generazioni, e nel fine settimana il messaggio di pace sarà lanciato a Pescara a circa mille persone, partecipanti a questo evento sportivo che unisce tante città.

La manifestazione si svolgerà in due giornate: sabato sono in programma la gara dei bambini (corso Umberto) e la camminata della pace (da piazza della Rinascita a piazza Sacro Cuore) e domenica sono previste le gare, competitiva e non, e una passeggiata aperta a tutti (il ritrovo è dalle 8). Inoltre saranno allestiti in piazza dei gazebo riservati alle associazioni partner che organizzeranno laboratori e momenti esperienziali dove i ragazzi e i bambini - con le famiglie - potranno mettersi in gioco riflettendo insieme sull’importanza dei temi come la pace, l’inclusione, lo sport e il volontariato. Per l'occasione sarà realizzata una T-Shirt per i partecipanti adulti con la frase di don Tonino Bello: “La pace, prima che traguardo è cammino”.

Saranno inoltre distribuiti gadget e domenica, al momento della premiazione, è prevista la presenza delle autorità e dell'Arcivescovo Tommaso Valentinetti per un saluto. Le iscrizioni alla gara competitiva si effettuano sul sito Timingrun.it fino al 4 aprile. Le iscrizioni alle altre gare sarà possibile, nella giornata di sabato, allo stand davanti all’URBAN BOX, in piazza.

Oltre alla Uisp di Pescara Chieti, al Comune di Pescara e alla Caritas Diocesana di Pescara-Penne, partecipano una serie di società e cioè Pescara Marathon, Fidas Pescara e Passologico affiliate alla Uisp, con la collaborazione di Società affiliate Uisp, come: M.C. Manoppello Sogeda, Progetto Running, I lupi d'Abruzzo, Il Crampo, Atletica Valpescara, Atletica Val Tavo e Atletica Run Time. Inoltre, per dare maggiore risalto ai temi e ai valori della pace, inclusione sociale e sostenibilità ambientale, saranno presenti con i loro stand e attività anche associazioni di volontariato come Associazione Pronto Sorriso, Fidas Pescara Donatori Sangue, Associazione Italiana Leucemie AIL Pescara, Insieme Special Sport.

Nella giornata di domenica il percorso sarà chiuso alle auto, dalle 9 alle 11:30 circa (gli orari saranno definiti con l'ordinanza del Comune). Questo il percorso: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Nord, Riviera (fino alla Medusa), e ritorno passando per via Muzii, via Regina Margherita, fino a piazza della Rinascita. Per la gara competitiva i giri sono due, per quella non competitiva va fatto un solo giro. In strada ci sarà la polizia locale, per controllare che tutto si svolga in sicurezza, sia per i partecipanti che per la viabilità, come ha detto il tenente colonnello Paolo Costantini.

“Vogliamo che parta un messaggio di pace, solidarietà e unità”, ha detto Masci. “Lo sport unisce, lo fa a tutte le latitudini del mondo, così come avviene con la musica. E grazie a Vivicittà rilanciano anche un messaggio per l'ambiente perché bisogna tendere a una città con meno smog, con le strade destinate alle famiglie”.

“Lo sport è da sempre veicolo di messaggi sociali, più di tante parole”, ha commentato De Dominicis. “Per noi Vivicittà sarà una occasione per parlare di pace con la camminata di sabato, con l'Arcivescovo, e con le iniziative in piazza. E' importante disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare il mondo e noi siamo parte attiva in questo cammino”.

Schiazza è pronto per la due giorni. “E' importante lasciare la città pulita”, ha detto chiedendo la collaborazione di tutti. E, dopo aver indicato il percorso, ha sottolineato l'importanza di Vivicittà: “Tutti gli atleti sono nati con questa manifestazione e io”, ha ricordato, “mi sono sempre allenato a Pescara”.

Il programma prevede:

Sabato 05 aprile 2025

14:00 Apertura stand Associazioni e stand iscrizioni

14:30 Gara per bambini e ragazzi. Il punto di ritrovo è a Piazza della Rinascita.

Strada e piazze interessate nel percorso gara: Corso Umberto I, Sacro Cuore e Piazza della Rinascita.

15.30 fino alle 16.15 Gare Ragazzi Categorie giovanili 0/5 - 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15.

16.15 fino alle 16.45 Camminata solidale e per la pace dei popoli aperta a tutti

Le strade e le piazze interessate sono:

Piazza della Rinascita, Corso Umberto I, Sacro cuore e ritorno.

17:00 Premiazione bambini Palco piazza salotto

17:30 Attività laboratoriali presso gli stand

19:30 Chiusura stand





Domenica 06 aprile 2025

08.00: Ritrovo in Piazza della Rinascita Pescara.

09:00: Apertura stand

09.30: Partenza gara competitiva di km 10 e Non Competitiva/Camminata (dietro gli atleti della competitiva)

11:30: ultimi arrivi

11:45 Saluti delle Autorità

12:00 Premiazioni

12:30 Chiusura Stand