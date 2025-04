Vela d'Altura, 4° Trofeo Primaverile Pescara 2025: tutto ciò che c'è da sapere

Si issano le vele sabato 5 aprile per la conquista del 4° Trofeo Primaverile Pescara 2025 di vela d’Altura organizzato come ogni anno dal Circolo Nautico Pescara 2018. Sono circa 25 le imbarcazioni iscritte alla veleggiata che parte dal porto turistico Marina di Pescara fino al traguardo al largo del porto di Ortona. Il programma prevede domenica 6 il ritorno da Ortona a Pescara che completa la competizione. Partecipano le barche del Cnp2018, del Circolo velico La Scuffia, della Lega navale di Ortona e del Circolo Velico di Ortona.

Il 25 aprile il Trofeo Primaverile si chiude con l’ultima veleggiata che da Pescara si dirigerà verso Giulianova, alla quale parteciperanno anche le imbarcazioni del Circolo Velico Migliori. Quella di sabato e domenica sarà una tappa speciale per gli appassionati del mare e della vela anche grazie alla presenza dell’affascinante veliero Amerigo Vespucci ormeggiato in bella mostra davanti al porto di Ortona. Al termine delle tre veleggiate, e quindi il 25 aprile a Giulianova, si decreterà il vincitore del 4° Trofeo Primaverile Pescara 2025. Main sponsor del campionato è la ditta Marzari. Questa sera, intanto, accoglienza degli equipaggi sulla terrazza del Circolo nautico per un aperitivo di benvenuto e domani sera cena nella Lega Navale di Ortona.