Francesco Lamante in Portogallo con i colori del Circolo Nautico Pescara

Sarà Francesco Lamante, 16 anni quest’anno, di Pescara, a difendere i colori dell’Abruzzo e del Circolo Nautico Pescara 2018 a Vilamoura, in Portogallo, dove dal 14 al 19 aprile si svolgerà il Campionato Europeo classe ILCA 6 under 19. Un evento velico internazionale dove si sfideranno in mare circa 360 atleti provenienti da più di 40 nazioni.

Per l’Italia sono stati selezionati 41 velisti tra cui il giovanissimo Lamante, unico rappresentante della Federazione Italiana Vela IX Zona Abruzzo e Molise. Francesco ha imparato ad andare a vela da piccolo sugli Optimist, le classiche imbarcazioni scuola, per poi passare agli ILCA 4 e agli ILCA 6 che sono barche Laser monoposto.

A Vilmoura è stato organizzato un campo di gara tecnico e complesso ma sarà un’opportunità per gli atleti di dimostrare il lavoro portato avanti durante la stagione di allenamento.