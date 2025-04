Club Scherma Pescara sugli scudi ad Ariccia

Una giornata a tutta scherma quella che si è svolta sabato 12 aprile ad Ariccia, in occasione della qualificazione Gold Cadetti/Giovani di Spada Maschile e Femminile. La competizione ospitata presso il PalAriccia a partire dalle 9.30 metteva in palio i pass per il Campionato Nazionale GOLD di categoria e ha visto coinvolti anche Under 17 e Under 20 dell'Abruzzo.

Sono tre i portacolori abruzzesi che ottengono l'ambita qualificazione: Matteo Bellafante ed Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara e Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma si qualificano negli Under 20 mentre Valerio Massimo Moretti e Gaetano Saccomandi del Club Scherma Pescara staccano il pass negli Under 17.

Nella Spada Maschile la classifica vede Matteo Bellafante del Club Scherma Pescara conquistare gli ottavi di finale piazzandosi infine 16°; lo seguono Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma e Mario Cerino del Club Scherma Pescara alla soglia del tabellone da 32. In gara anche Giuseppe De Cesare del Circolo Teate Scherma Valerio Massimo Moretti del Club Scherma Pescara, Gaetano Saccomandi del Club Scherma Pescara, Michele Morelli del Circolo Scherma Flaiano e Alessandro Imbimbo del Circolo Scherma Flaiano, tutti impegnati nel tabellone di eliminazione diretta.

Nella Spada Femminile è Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara a sfiorare la zona premiazioni: fermata negli ottavi di finale per una sola stoccata di differenza, conclude la gara in 10^ posizione; la segue la compagna di club Allegra Cimaglia, che sfiora l'accesso alle zone calde del tabellone.