Sciabola Under 14, Club Scherma Pescara sugli scudi a San Severo

L'Abruzzo Under 14 della Sciabola, in pedana a San Severo per la 2^ prova nazionale Joy of Moving, porta a casa successi e sorrisi. Sono le pedane pugliesi, nel fine settimana del 12 e 13 aprile, a ospitare l'ultima prova nazionale per gli Under 14 in vista dei Campionati Italiani di Riccione. I giovanissimi sciabolatori e sciabolatrici abruzzesi hanno risposto prontamente all'appello, sfoderando le loro migliori stoccate in campo nazionale.

Ottimi risultati per tutta la folta compagine abruzzese, in cui spiccano il 12° posto di Francesco Fallocco del Circolo Scherma I Marsi negli Allievi e il 18° di Gioia Cacciagrano del Club Scherma Pescara nelle Giovanissime. Nelle Giovanissime anche Elisa Di Ciocco e Sofia Forlano, entrambe del Club Scherma Pescara, si sono guadagnate l'accesso al tabellone delle prime 32.

Stesso importante tabellone anche per Massimo Pouget del Club Scherma L'Aquila 99 e Fabrizio Junior Fascione del Club Scherma Pescara nei Ragazzi, Maria Clara Duta del Club Scherma Pescara nelle Ragazze, Riccardo D'Amico del Club Scherma Pescara negli Allievi e Beatrice Presutti del Circolo Scherma I Marsi nelle Bambine.

Nelle categorie riservate agli atleti più giovani, classe 2014, si segnalano anche le prestazioni di Carlotta Sauli del Circolo Scherma I Marsi nelle Bambine e di Domenico Carugno dello Scherma Club Gymnasium, Marco Pouget del Club Scherma L'Aquila 99 e Carlo Eligi del Circolo Scherma I Marsi nei Maschietti.

In gara, tutti di pochissimo fuori dai primi 32, anche Elano Pfeiffer del Circolo Scherma Flaiano e Alessandro Polilli del Club Scherma Pescara nei Giovanissimi, Federico D'Errico ed Edoardo Cozzo del Club Scherma Pescara nei Ragazzi e Matteo Cilla e Denis Di Giacinto, entrambi del Club Scherma Pescara, negli Allievi.