Calcio: il Pescara in campo a Pasquetta, match in casa del Legnago

Pasqua di lavoro per il Pescara che nel giorno di Pasquetta sarà in campo per la penultima giornata della stagione regolare. In programma (con fischio d'inizio previsto alle ore 15) il match in casa del Legnago, ultimo in graduatoria, ma ancora in corsa per acciuffare i play out ed evitare così la retrocessione diretta. Di contro gli abruzzesi negli ultimi 180' di torneo hanno bisogno di conquistare almeno quattro punti per chiudere al quarto posto. Se si riuscisse a fare l'en plein tra Legnago e gara in casa con il Campobasso (domenica 27 aprile ore 16.30), allora si potrebbe ancora sperare nel terzo posto che è attualmente occupato dalla Torres, avanti di 4 punti e in vantaggio negli scontri diretti.

Un'impresa piuttosto ardua ma, numeri alla mano possibile. Il tecnico Silvio Baldini per la trasferta in terra veneta avrà l'intera rosa a disposizione. Questa mattina la conferenza stampa del tecnico pescarese: "Ma vi sembra giusto che io a Pasqua devo viaggiare? O che a Natale altri erano in campo? E dove è il rispetto per la religione? E dove è il rispetto della famiglia se non vengono rispettate le feste? Il Legnago? Giocano o a tre o a quattro dietro in difesa. Ma sempre con trequartista e due punti. Dipende solo da noi. Il bilancio? A noi mancano almeno 7, 8 punti".

Sulla squadra da far scendere in campo in terra veneta, il trainer pescarese ha aggiunto: "Valzania si è allenato ieri, ma ha saltato la settimana. Ma non è al 100%. Gli altri stanno tutti bene". In difesa rientrerà Letizia. A centrocampo in pre allarme Meazzi e De Marco. In attacco conferma al tridente Merola-Ferraris-Cangiano.