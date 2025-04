SquiLibri, IV edizione: prorogato il bando per partecipare al Pitch Letterario 2025

La scadenza del bando per SquiLibri Pitch Letterario 2025 è stata prorogata al 28 aprile; come spiega Valentina D'Addazio, coordinatrice del progetto: “ci siamo resi conto della grande attenzione che ha destato questa prima edizione e dunque, visto il gran numero di adesioni che stiamo ricevendo da tutta Italia abbiamo deciso di dare più tempo agli interessati per partecipare, alla luce del fatto che ci sono anche festività e ponti di cui approfittare”.

Dunque si può ancora cogliere l'opportunità che viene data ad aspiranti scrittori e scrittrici che potranno presentare le proprie opere direttamente ad alcune Agenzie Editoriali nazionali. Verranno dati più giorni ma sono comunque gli ultimi giorni per partecipare al bando del progetto rientrante in SquiLibri Festival che si terrà 20, 21 e 22 giugno a Francavilla al Mare, organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, con la direzione artistica di Peppe Millanta e promosso dal Comune di Francavilla al Mare guidato dalla sindaca Luisa Russo affiancata dall'assessora alla cultura Cristina Rapino.

Possono partecipare autori e autrici senza limiti di età, esordienti o che abbiano già pubblicato. In caso di minorenni, sarà necessaria l’autorizzazione di almeno un genitore.

Tra i partecipanti, un comitato selezionerà 24 progetti finalisti, valutando la correttezza espositiva, il valore del progetto e il suo potenziale commerciale. I finalisti selezionati avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto durante l'evento SquiLibri Pitch Letterario 2025 che si terrà in data 22/06/2025 a Francavilla al Mare.

Ogni autore avrà la possibilità di:

- esporre la propria idea narrativa;

- rispondere alle domande degli agenti editoriali presenti.

Le Agenzie Editoriali potranno richiedere ulteriori materiali o stabilire contatti diretti con gli autori.

Tutta la documentazione richiesta dal bando consultabile su www.squilibrifestival.it essere inviata esclusivamente tramite e-mail a pitchsquilibri@gmail.com , entro e non oltre le ore 23:59 del 28/04/2025.