'Le scimmie a guidare l'astronave', ecco il singolo di Troppo Umani

Un titolo che suona come un'allucinazione pop, ma che in realtà è una lettura "sarcastica e scanzonata" della realtà sociale e umana. Si chiama "Le scimmie a guidare l'astronave" il nuovo singolo dei T.U: Troppo Umani, duo elettronico nato a Pescara nel 2022 e formato da Andrea Roddi (chitarra, voce) e Carlo Passamonti (computer, synths e voce). Il brano è disponibile su tutti i digital store e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso della band, che miscela post-wave anni '80, techno-pop e rock anni '90.

Definito un "simpatico tormentone", il pezzo reitera il testo come un loop, in perfetta sintonia con il ritmo ipnotico della drum-machine. Il singolo arriva in un momento di svolta per i T.U: Troppo Umani, che da poco sono approdati alla Pms Studio Label di Bologna, nuova etichetta discografica con cui pubblicheranno l'album. Questa uscita è frutto di una collaborazione tra Pms e Kutmusic, l'etichetta che ha seguito il duo fino a oggi.

Il videoclip, firmato dal videomaker della band Danilo Melideo, è un omaggio al cinema dei primi del '900 e alle pellicole di George Melies. Racconta una storia surreale: delle scimmie sbarcano su un pianeta abitato da bambini con l'intento di colonizzarlo, ma verranno respinte in modo creativo e inaspettato. La band T.U: Troppo Umani ha già all'attivo due singoli: Il Bivio (2023) e Soli (2024). La loro musica è un invito a ballare a voce alta e a riflettere sul valore di essere umani in un mondo sempre più omologato ed alienato.