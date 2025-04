Assoluti Nuoto: brillano i giovani abruzzesi, una medaglia

Ottimi piazzamenti in vista degli Europei Juniores e una medaglia d'argento per i nuotatori e le nuotatrici abruzzesi ai campionati italiani assoluti primaverili Unipol di nuoto in vasca lunga (50 metri) che si sono disputati a Riccione: titolo di vicecampione d'Italia per Claudia Di Passio (2005, in forza al Cc Aniene) nei 400 misti con il tempo di 4'43.30. Al via della manifestazione c'era un totale di 685 atleti (369 maschi e 316 femmine) in rappresentanza di 168 società per 1.452 presenze gara e 90 staffette. L'evento qualifica per i campionati mondiali di Singapore che si disputeranno dal 27 luglio al 3 agosto, oltre che agli europei under 23, alle Universiadi e agli europei e mondiali giovanili.

Nelle finali Junior, che non assegnano medaglie, ma piazzamenti e tempi di riferimento per la selezione della nazionale giovanile, primo posto per Giulia Diodati (2007, Pescara Nuoto Pallanuoto), nei 100 farfalla con il tempo di 1'00.88, e Daniel D'Agostino (2007, Cc Aniene) nei 50 stile libero con il tempo di 23.15; per D'Agostino anche il secondo posto nei 100 sl con il tempo di 50.44. Ottimi piazzamenti anche per Lorenzo Fuschini (2007, Imolanuoto) con il secondo posto, per un solo centesimo, nei 50 rana con il tempo di 28.61, e il terzo nei 100 rana con il tempo di 1'02.68. Terzo posto anche per Valentina Procaccini (2008, Cc Aniene) nei 200 sl con 2'02.92 e per Lorenzo Salvati (2008, Cc Aniene) nei 200 farfalla con 2'01.62.