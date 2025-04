Bucchianico e Cantera Adriatica si contendono la Coppa Abruzzo di Eccellenza femminile

A campionato di Eccellenza ormai terminato, il calcio femminile abruzzese torna in campo per la finale di Coppa Abruzzo.

Sarà lo Stadio “Di Benedetto” di Pianella a ospitare, domenica 27 aprile alle ore 11, la finale della seconda edizione di tale competizione: a contendersi il trofeo il Bucchianico Calcio e la Cantera Adriatica Pescara.

Nella passata stagione, a trionfare fu il Teramo Woman che alzò la Coppa dopo la vittoria nella Finale disputata contro la Bacigalupo Vasto Marina. Ora, Bucchianico e Cantera Pescara si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa giovane competizione, organizzata con passione dalla LND Abruzzo.

L’incontro rappresenta l’ultimo momento della stagione del calcio femminile regionale, offrendo una vetrina importante per il talento e la crescita del movimento.

“Sarà un’autentica giornata di festa per il calcio femminile abruzzese. – Dichiara il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo – Dopo la splendida edizione dello scorso anno, siamo ancora più convinti che la scelta di introdurre questa competizione sia stata giusta, al fine di rendere sempre più vivo il movimento“.

“Lo scorso anno scegliemmo di introdurre questa competizione per rendere più ricca la stagione in campo e consentire alle ragazze di giocare di più. – Ha detto Laura Tinari, vicepresidente vicaria e responsabile calcio femminile LND Abruzzo – Come per ogni finale l’attesa è tanta, come tanta è la voglia delle società di scendere in campo e guadagnarsi quello che è l’ultimo trofeo della stagione. Una stagione che ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all’ultimo”.