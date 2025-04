Calcio: il Pescara in campo contro il Campobasso con la testa ai play off

Ultima gara della stagione regolare domani, domenica 27 aprile, per il Pescara che riceverà alle 16.30 all'Adriatico la visita del Campobasso del pescarese Fabio Prosperi. Agli abruzzesi basterà un punto per avere la matematica certezza del quarto posto che permetterebbe ai biancazzurri di entrare direttamente al secondo turno dei play off, con gara unica a eliminazione diretta, in programma mercoledì 7 maggio dinanzi al pubblico amico. Il Pescara avrà il vantaggio di giocare per due risultati su tre al 90′.

Non sono previsti i tempi supplementari. Per la gara di domenica con il Campobasso, il tecnico Silvio Baldini medita qualche cambio di formazione. C'è infatti il rischio squalifica in caso di cartellino giallo per cinque giocatori diffidati: Lancini, Brosco, Letizia, Valzania e Cangiano. Scalpitano per un posto da titolare Staver e Crialese in difesa, Kraja a centrocampo e Bentivegna in attacco.

Baldini oggi, in conferenza stampa, ha parlato del momento della sua squadra: "Io voglio vincerla, non dobbiamo pensare che ci basti il pareggio. Dobbiamo meritarci il quarto posto e non dobbiamo fare calcoli. Non sarebbe la mia squadra. Non ho mai visto la squadra allenarsi male, anche prima della vergognosa sconfitta di Sestri. Però abbiamo avuto l'approccio sbagliato. Mercoledì, dopo il pareggio del Legnago, ho visto un segnale importante. Tutti quanti hanno detto subito di voler andare a vincerla, anche quello della panchina. Per una squadra come la nostra, la testa fa la differenza. Il fatto di aver perso la vetta del campionato, non ci ha aiutato".

Domani all'Adriatico sono previsti circa quattromila spettatori con una numerosa rappresentanza molisana.