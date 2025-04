Vela d'Altura, concluso il Campionato Primaverile Pescara 2025

Vento sui 10 nodi con raffiche di 15 da nord/nord ovest hanno accompagnato l’ultima delle cinque tappe del Campionato Primaverile Pescara 2025 organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 che si è concluso oggi nelle acque antistanti il porto turistico del Marina. Una trentina le imbarcazioni d’altura partecipanti provenienti da Pescara, Ortona, Giulianova e San Benedetto che si sono sfidate per la quinta volta in una veleggiata entusiasmante conclusa con le premiazioni e la consegna del Trofeo Primaverile all’equipaggio giunto primo categoria Overall che si riconferma quello di “Movida Junior” dell’armatore Pierpaolo Petrelli, con il coarmatore Massimiliano Bertocchi, che per il secondo anno consecutivo agguanta la vittoria.

Il risultato è stato ottenuto sommando quelli raggiunti nelle cinque veleggiate che si sono svolte durante il mese di aprile, a partire dalla prima tra Pescara e Ortona nei giorni del passaggio del veliero Amerigo Vespucci in Abruzzo. Il grave lutto della morte del Papa ha cancellato doverosamente la tappa di venerdi 25 aprile che avrebbe dovuto svolgersi da Pescara a Giulianova. La veleggiata è stata sostituita da due tappe che si sono concentrate nel campo di gara dinanzi al Marina di Pescara. Premi anche ai primi delle tre categorie: nella classe A primo posto per “MGS” seguito da Celeste 2; nella classe B vince “Selvaggia”, seconda “Bluna” e terza “Duo”; infine nella classe C sul podio lo stesso vincitore del Trofeo ossia “Movida Junior” seguito da “Pelagos” e “Zachete”.

Main sponsor del Trofeo Primaverile del CNP2018 la ditta Marzari che ha confezionato premi per tutti i partecipanti. Gaetano Nazzario, componente del CNP2018 e organizzatore del Trofeo insieme a Matteo Ricucci: “E’ stato un bel Campionato, sempre all’insegna del sano divertimento per tutti. Le condizioni meteo marine che hanno accompagnato le cinque veleggiate che si sono svolte durante il mese di aprile sono state ottime e hanno permesso agli equipaggi di esprimere al meglio le proprie tattiche veliche”.