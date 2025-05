Il Comune di Pescara premia Lorenzo Masciarelli, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione

Lorenzo Masciarelli, 21 anni, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione, ha ricevuto ieri pomeriggio una targa di riconoscimento dall'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. "La tua voglia di fare, la passione che che ti accompagna in ogni allenamento sono ammirevoli", ha detto Martelli di fronte a Masciarelli, ai suoi familiari e al manager Stefano Giuliani. "Sei un figlio d'arte, che si muove sulle orme del papà e del nonno, e stai dimostrando di essere un campione incredibile, sostenuto da una famiglia fantastica che ti ha sempre seguito e supportato. Hai raggiunto un risultato straordinario, affermandoti al 78 esimo Gran Premio della Liberazione di Roma, a 50 anni di distanza da tuo nonno. Sei motivo di orgoglio per Pescara e per tutta la regione e per questo abbiamo voluto dedicarti una targa, premiando il tuo impegno e la tua passione".

Giuliani lo ha definito "un giovanissimo che merita, in una regione, l'Abruzzo, che è terra di campioni". Il giovane Masciarelli ha raccontato la gara del 25 aprile e ha parlato della "emozione grandissima, unica" che ha provato "arrivando da solo. La gara è stata molto dura e ho sferrato l'attacco vincente a 8 km dall'arrivo. A nonno Palmiro, che ho sentito subito dopo l'arrivo, è piaciuto come ho corso, mi ha detto che sono stato bravo e per la prima volta l'ho sentito emozionato. Ho voluto dedicare questo traguardo a un amico che ho perso la scorsa estate, Simone, ci tenevo a farlo".