Turismo montano e aree interne: ad Abbateggio convegno su sicurezza, valorizzazione e sfide per il futuro

Un’ulteriore occasione per accendere i riflettori sulle montagne abruzzesi e sulle potenzialità delle nostre aree interne. Vuole essere questo l’obiettivo del convegno “Turismo in montagna: valorizzazione, sicurezza e soccorso tra norme e territorio”, in programma domenica 4 maggio, alle ore 16.30, nella Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza di Abbateggio, organizzato dal Dipartimento Provinciale Turismo della Lega Pescara, guidato da Emanuele Scipione.

La scelta del borgo di Abbateggio, tra i più suggestivi dell’entroterra pescarese, non è casuale: rappresenta simbolicamente tutte quelle realtà montane che vogliono tornare protagoniste, puntando su un turismo sostenibile, sicuro e integrato con il territorio. “Il turismo montano è una risorsa preziosa – spiega Scipione - che merita visione, strategie e strumenti adeguati per essere valorizzata in modo efficace. Con questo convegno vogliamo affrontare temi fondamentali per lo sviluppo delle aree interne: dalle opportunità economiche alla tutela del paesaggio, dalla sicurezza al ruolo degli operatori locali”.

Interverranno l'onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali; Massimo Desiati, esperto di marketing territoriale, il giornalista e guida alpina Giampiero Di Federico e il presidente del Soccorso Alpino Abruzzo Daniele Perilli. “La montagna non è solo paesaggio – sottolinea Pasquale Barilone, responsabile dei Dipartimenti Provinciali Tematici della Lega – ma è anche cultura, economia, identità. Raccontarla e valorizzarla è un dovere. Domenica sarà un’occasione preziosa per confrontarci sul rilancio del nostro patrimonio montano e sulla promozione di un turismo sostenibile e sicuro”.

Al convegno porteranno i loro saluti Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo; Giorgio Fioravanti, responsabile regionale Dipartimento Politiche per le aree montane Lega ed Emanuele Evangelista, segretario provinciale Lega Pescara. “In Regione - spiega D’Incecco - stiamo mettendo in campo azioni concrete per rilanciare le aree interne e montane e su questo sta molto lavorando il Comitato per la Legislazione, presieduto dal consigliere della Lega Carla Mannetti. Questi luoghi devono diventare poli attrattivi e accessibili tutto l’anno”.

“La Lega crede fortemente nel valore della montagna e soprattutto di chi ci vive. Su questo aspetto siamo quotidianamente impegnati, ai vari livelli istituzionali, per valorizzare il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle terre alte” sottolinea Evangelista. “Il nostro obiettivo - prosegue - è ridare la giusta e doverosa dignità alle popolazioni che vivono nei territori montani, mettendo al centro del nostro agire le loro esigenze e aspettative di vita in modo da colmare le difficoltà dovute alla distanza da vari servizi a causa della collocazione geografica”.

“L’appuntamento è aperto a tutti. Vogliamo immaginare insieme una nuova centralità per le montagne abruzzesi”, conclude Scipione.