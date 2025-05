Benemerenze LND, otto i riconoscimenti abruzzesi

Nella bella cornice dell’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici a Roma la Lega Nazionale Dilettanti ha organizzato l’annuale appuntamento che vede protagonisti centinaia di protagonisti del calcio dilettantistico italiano per la cerimonia di premiazione delle “Benemerenze”, assegnate alle società e ai dirigenti che si sono distinti per la loro attività e per la lunga militanza.

Ad assegnare i prestigiosi riconoscimenti sono stati il presidente della LND Giancarlo Abete e il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

L’Abruzzo è stato onorato con ben otto premi:

Concezio Memmo – Dirigente Federale, 20 anni

Bruno Pompei – Dirigente Federale, 20 anni

Massimo Fiore – Dirigente Settore Giovanile Scolastico, delegato Tutela di Minori

Sambuceto Calcio – Società con 50 anni di attività

Sante D’Alberto – Dirigente società Montalfano, 20 anni

Franco De Meis – Dirigente società Capistrello, 20 anni

Giuseppe Di Ventura – Dirigente società Insula Falchi, 20 anni

Antonio Tafuri – Dirigente società Elice, 20 anni

Un Premio Speciale è stato consegnato anche ad Antonio Papponetti, ex presidente della LND Abruzzo e del Settore Giovanile e Scolastico, come riconoscimento al suo percorso da dirigente federale.

“A tutti – si legge in una nota della LND Abruzzo – vanno le congratulazioni del mondo calcistico abruzzese!“