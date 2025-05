Il Lunedì del Delfino

Sembra destinato a proseguire almeno fino alle semifinali il cammino play off del Delfino, grazie alla clamorosa rimonta di Pesaro, che dovrebbe lasciare davvero scarsissime possibilità ai marchigiani, nel ritorno dei quarti di dopodomani sera all’Adriatico.

Il più che favorevole sorteggio, dopo che praticamente tutte le favorite erano state eliminate e che aveva contrapposto, per l’appunto, ai biancazzurri, l’avversario sulla carta più abbordabile, la Vis Pesaro come sopra scritto, è stato sfruttato perfettamente da Brosco e compagni. L’uno-due con cui i biancorossi locali avevano iniziato il match non ha infatti spaventato il Pescara, nonostante i due precedenti di campionato fossero stati alquanto infausti. Grazie a una rete di Meazzi già nel primo tempo, le paure erano state, infatti, messe da parte. Nella ripresa, poi, le marcature di Ferraris all’inizio e le due rispettivamente di Letizia, un capolavoro balistico dell’ex serie A, nonché di Bentivegna, entrambe nel recupero, hanno quasi certamente già proiettato il Delfino al turno successivo.

L’ultimo ostacolo prima dell’eventuale finalissima sembra destinato a ripercorrere, almeno geograficamente, quello di due stagioni or sono, direzione Foggia, ma stavolta in provincia, ovvero a Cerignola. La squadra pugliese, reduce da un eccezionale stagione, culminata con il secondo posto finale nel girone C, dietro alla sola Avellino, ha impattato a Bergamo 0-0 contro l’Atalanta Under 23, fin qui vera e propria sorpresa dei play off. Il ritorno sembra destinato a favorire, quindi, i padroni di casa.

È assolutamente prematuro parlarne, ma l’eventuale suggestiva finale con il Vicenza, favoritissimo dall’altra parte del tabellone, avrebbe ripercussione di natura cardiologica non da poco. Un unico cuore diviso in due, che sarebbe spezzato fra gioia e dolore per qualsiasi risultato ne scaturisse. Ne riparleremo, eventualmente, a tempo debito.

Ringraziamo ancora una volta l’artista Christian Serafini per la splendida e spiritosa immagine di copertina, che dà anche il titolo al nostro editoriale questa settimana. Ispirato da una delle più celebri affermazioni dell’immenso Ennio Flaiano, Christian ha raccolto in questa frase il mantra di Silvio Baldini, praticamente ad ogni intervista: “andremo di certo in serie B, cosa certissima, anzi … probabile”, perché la squadra darà sempre il massimo, poi ci sono anche gli avversari.

Nel rammentare continuamente che in caso di successo finale, cosa che ogni tifoso si augura, l’attuale presidente riporterebbe i colori biancazzurri soltanto in una serie inferiore a quella in cui gli venne consegnata e sperando che se dovesse accadere non si proponga il solito mercato a bassi costi, ma temiamo che invece così sarebbe, ricordiamo che il fischio d’inizio mercoledì sera è previsto per le ore 20. Si prevede un Adriatico finalmente caldo e appassionato.