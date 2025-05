Play-off di pallanuoto, il Pescara parte con il piede giusto: San Mauro battuto 16-9 in gara-1

Iniziano nel migliore dei modi i play-off del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che in gara-1 della semifinale batte 16-9 il San Mauro, portando a casa il primo punto della serie. Partita condotta dall’inizio alla fine da parte dei ragazzi di mister Franco Di Fulvio, scesi in vasca con la giusta concentrazione e bravi a indirizzare la contesa fin dalle prime battute. Adesso si torna in vasca mercoledì sera a Santa Maria Capua Vetere per gara-2: in caso di vittoria il Delfino accederebbe alla finale promozione.

Al contrario, un successo del San Mauro rimanderebbe ogni discorso alla bella, eventualmente in programma sabato prossimo di nuovo a Le Naiadi. Per il Pescara reti di Foglio (6), Calcaterra (3), Cunko (3), De Santis (2), De Ioris e Giordano. Per il San Mauro gol di Iaccarino (4), Ventura (2), Andrè, Dell’Atti e Sarnataro.

PARZIALI: 5-3, 3-2, 5-1, 3-3

“Oggi abbiamo dimostrato che vogliamo portare a compimento il percorso cominciato a inizio stagione", dice al termine della gara Gigi Foglio, migliore in vasca con 6 reti personali. “Abbiamo giocato da squadra, difendendo bene e facendo girare la palla in attacco. Credo che anche la percentuale con l’uomo in più sia stata buona". E ancora: ”Ora andiamo lì per provare a chiudere la serie. Non sarà facile, mi aspetto una partita diversa dove loro adesso conoscono i nostri punti di forza e quelli deboli. Siamo contenti di aver fatto rispettare il fattore campo: venire a giocare qui a Le Naiadi non è facile per gli avversari, perché il pubblico si fa sentire e mette pressione. I miei gol? Sono felice, ma chi mi conosce sa che il mio primo pensiero è la squadra”.