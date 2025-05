Pescara-Vis Pesaro con un pubblico record, aperta la Curva Sud

Sarà record di spettatori stasera per Pescara-Vis Pesaro, match di ritorno del secondo turno nazionale play off in programma alle 20 allo stadio Adriatico. Il 4-2 ottenuto dagli abruzzesi in terra marchigiana, ha riacceso gli entusiasmi della tifoseria biancazzurra. Previsti sugli spalti almeno 12mila spettatori. Per la prima volta in stagione sarà aperta la curva sud.

Sold out la nord, in esaurimento i tagliandi della Tribuna Adriatica. La squadra intanto prepara la partita nella quiete di Silvi. Rispetto all'undici sceso in campo a Pesaro, Baldini dovrebbe far giocare dall'inizio Letizia, Dagasso e Bentivegna. Al Pescara per passare il turno basterà vincere, pareggiare o perdere con non oltre due gol di scarto.