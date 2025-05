Calcio: ritorno semifinale playoff, in 20mila all'Adriatico per Pescara-Cerignola

Saranno poco meno di 20mila i tifosi che domani sera (Stadio Adriatico ore 20) assisteranno a Pescara-Audace Cerignola, gara di ritorno della semifinale play off di serie C. Un pubblico record che poco ha a che vedere con la categoria. La vittoria ottenuta all'andata due giorni fa in terra pugliese per 4-1, pone i biancazzurri nelle condizioni migliori per l'approdo alla finalissima con la vincente della sfida Ternana-Vicenza.

La mobilitazione della tifoseria pescarese non si ricordava da tempo. Per la gara domani sera, il tecnico abruzzese Silvio Baldini opererà per un ampio turn over, considerando anche i sei calciatori diffidati. In campo dall'inizio Crialese, De Marco, Kraja oltre Lancini che a Cerignola era subentrato a Pellacani dopo pochi minuti.

Pellacani alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro, andrà in panchina, così come Cangiano che accusa un affaticamento al flessore. Out Brosco alle prese con un lieve stiramento alla coscia. Il capitano cercherà di recuperare in caso di finale.