Final4 Endas Abruzzo 2025: trionfa il Village Basket. Epilogo perfetto per una stagione da record

Si è conclusa nel segno dello spettacolo e della partecipazione l’edizione 2025 delle Final4 ENDAS Abruzzo, l’evento che rappresenta l’epilogo della stagione sportiva amatoriale più importante della regione. A laurearsi campione è stato il Village Basket di San Giovanni Teatino, che ha conquistato il titolo regionale al termine di una finale emozionante e combattuta. La Coppa Primavera è andata invece ai Tronto Traptors di Martinsicuro, protagonisti di un percorso tecnico di grande spessore.

L’intera stagione 2024/2025 ha coinvolto 18 squadre provenienti da tutto l’Abruzzo e dalle Marche, per un totale di oltre 160 partite disputate, confermando il torneo cestistico ENDAS come il più partecipato del panorama amatoriale regionale. Le Final4, ospitate tra il Pala Pepe e il Pala Elettra di Pescara, si sono svolte in un clima di entusiasmo, con il pubblico che ha reso ogni incontro un momento di festa e passione condivisa.

“Le Final4 ENDAS Abruzzo sono il simbolo di una stagione eccezionale – dichiara Simone D’Angelo, Presidente Regionale ENDAS – che ha visto centinaia di appassionati vivere lo sport con entusiasmo, rispetto e spirito di comunità. Ringrazio tutte le squadre partecipanti, i direttori di gara, il nostro instancabile staff e il main sponsor Jump Shot, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto con convinzione. È stato un successo sportivo e umano che ci spinge a fare ancora di più”.

“Siamo estremamente soddisfatti del percorso fatto finora – aggiunge Marco Nargiso, responsabile regionale del settore pallacanestro ENDAS – ma non ci fermiamo qui. Stiamo già lavorando a un programma estivo ricco di eventi e tornei, per continuare a promuovere una pallacanestro accessibile, di qualità e capace di coinvolgere ogni fascia d’età. Il nostro obiettivo è costruire un movimento solido e radicato nel territorio, che sappia coniugare sport, socialità e formazione”.