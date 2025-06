79esimo Anniversario della Repubblica Italiana, a Pescara diversi appuntamenti

Si sono svolte questa mattina le cerimonie per il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, organizzate dal Comune di Pescara, dalla Prefettura, dalla Provincia di Pescara e dall’Università “G. d’Annunzio”. Le celebrazioni si sono aperte alle ore 9:00 in piazza Garibaldi, davanti al Monumento ai Caduti, con la deposizione di una corona in onore dei Caduti Militari e Civili di tutte le guerre.

Successivamente i partecipanti si sono spostati in piazza Italia, davanti alla Prefettura. L’evento si è aperto con l’alzabandiera effettuato dai vigili del fuoco, che hanno issato il tricolore fino al tetto del palazzo del Governo. Successivamente, sono stati letti i messaggi ufficiali delle autorità. Un momento particolare è stato quello della presentazione degli elaborati degli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al progetto “La Costituzione si racconta”.

A ritirare il riconoscimento, i rappresentanti di alcuni istituti della provincia di Pescara e cioè l'Istituto di Istruzione Superiore "Emilio Alessandrini", il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", il Liceo Artistico Musicale Coreutico "Misticoni - Bellisario", il Liceo Scientifico Statale "Corradino d'Ascanio", l’Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta", il Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio”, il Liceo “Bertrando Spaventa”, il Liceo Scientifico "Galileo Galilei", il Liceo Statale "Guglielmo Marconi", l'Istituto Tecnico Statale "Aterno-Manthonè", l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo”. Tutti gli elaborati si possono ammirare in una mostra allestita all’interno dell’atrio del palazzo della Prefettura, fino al 4 giugno prossimo.

Al termine della cerimonia solenne, il Coro “Ud’A InCanto”, presieduto dalla Prof.ssa Elisabetta Dimauro e diretto dal Maestro Christian Starinieri, ha chiuso la mattinata con un momento musicale attraverso l’esecuzione di alcuni brani della musica pop mondiale.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Pescara, Carlo Masci, a margine delle celebrazioni. “Il 2 giugno", ha detto, "non è solo una giornata per ricordare ma anche per rafforzare il nostro futuro fatto di democrazia, di libertà, di Repubblica, di inclusione e di regole per i nostri giovani. Questa è una cerimonia fondamentale per la nostra storia e la nostra identità. Celebrarla vuol dire non soltanto onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita perché noi potessimo essere donne e uomini liberi, ma anche guardare al futuro con una riflessione profonda rispetto a quanto sta accadendo nel mondo”.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, grazie all’iniziativa del Comune di Pescara, della Presidenza del Consiglio Comunale e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Pescara, con tre esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana”, che porteranno la musica nelle vie e nei quartieri della città. Ecco dove:

• alle ore 18:00 davanti alla chiesa di San Silvestro;

• alle ore 19:00 nel parco “Mimmo Morelli” in via Pier Paolo Pasolini;

• alle ore 19:45 in piazza della Rinascita.