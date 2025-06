Ore di attesa per Pescara-Ternana. In palio la B, sugli spalti ventimila spettatori

Una città nel pallone. È questa Pescara a poche ore dall'appuntamento con la storia. Alle 21.15, nella gara di ritorno della finale play off, i biancazzurri contro la Ternana proveranno a raggiungere l'obiettivo del ritorno nella serie cadetta dopo quattro anni. Sugli spalti attesi ventimila spettatori (505 i sostenitori umbri). Biglietti esauriti in tre ore e tanti costretti a seguire la gara dalla tv. Dalle 14 tutte le strade attorno allo stadio sono interdette alle auto. Istituito un servizio d'ordine pubblico rafforzato rispetto alle altre gare. In virtù dell'1-0 ottenuto lunedì scorso a Terni, al Pescara basterà anche pareggiare per essere promosso.

In caso di vittoria di misura dei rossoverdi ternani, ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Intanto il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), per assicurare "nell'ambito della situazione di emergenza, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione". Il Coc resterà attivo dalle 18 odierne fino alla fine della manifestazione e comunque non oltre le ore 2 dell'8 giugno.