Bianca Falcone di Teate Scherma premiata alla Festa dello Sport Giovanile di Spoltore

Spazio ai campioni dello sport sul palco del Centro commerciale L'Arca di Villa Raspa per la 18^ edizione della Festa dello Sport Giovanile. La manifestazione, che in passato ha tributato onori anche a Gianmarco Tamberi e a Gaia Sabbatini, si è svolta nel pomeriggio di domenica 15 giugno, trasmessa in diretta streaming su Cronache Abruzzesi e Abruzzo TV.

A presentare la kermesse, organizzata dalla direzione del centro commerciale e dall'agenzia Promozione Spettacoli, la campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli insieme alla campionessa mondiale di kickboxing Mimma Mandolini e a Miss Adriatico Silvia Severo.Bianca Falcone, che ha ricevuto il premio dalle mani dell'Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, è la prima abruzzese a vincere un oro italiano Under 20 nella scherma, specialità della Spada, oltre che la prima a salire su un podio internazionale, avendo conquistato il bronzo europeo a squadre nel circuito Under 17.

"Sono felice di questo riconoscimento" ha commentato la portacolori Teate Scherma, che ha aggiunto: "La stagione agonistica della scherma si è conclusa ma l'allenamento non si ferma perché sto già preparando le prossime competizioni previste per l'autunno, per arrivare pronta e potermi esprimere al meglio delle mie possibilità".

Soddisfazione espressa anche dal Maestro Danilo Falcone, direttore tecnico del Circolo Teate Scherma, che ha commentato: "Un riconoscimento più che meritato per Bianca, che con duro lavoro e tenacia ha regalato alla scherma abruzzese due risultati storici. La sua dedizione e la sua perseveranza l'hanno portata ai vertici della scherma e noi, che lavoriamo con lei ogni giorno fin da quando aveva 5 anni, siamo estremamente orgogliosi di lei!".