Conclusione positiva per l’Abruzzo alla Coppa delle Regioni: c'è anche l'arciera pescarese Di Francesco

Si chiude con grande soddisfazione la partecipazione dell’Abruzzo alla Coppa delle Regioni, con un bilancio incoraggiante che conferma la crescita del movimento arcieristico regionale. Rispetto all’edizione precedente, la rappresentativa abruzzese ha scalato posizioni importanti, portando ben otto arcieri agli scontri diretti. Particolarmente significativa la prestazione di Teresa D’Amario che, nella specialità del tiro di campagna, ha conquistato un prezioso quarto posto, sfiorando il podio e dimostrando grande talento e determinazione.

A margine della competizione, il Presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, ha espresso il proprio orgoglio per il risultato conseguito: “È una conclusione positiva, che ci dà fiducia e conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Il merito va ai nostri atleti e agli staff tecnici, che hanno lavorato con impegno e passione. Ma, per noi, questo non è un traguardo: è un punto di partenza. Ci metteremo subito a lavoro per migliorare ulteriormente e valorizzare il nostro potenziale”. Il momento più emozionante della giornata è stato segnato dalla presenza di Roberta Di Francesco, arciera pescarese della Nazionale Italiana, che ha voluto portare di persona il proprio saluto agli atleti abruzzesi.

Un gesto che ha regalato entusiasmo e ispirazione ai giovani presenti. In particolare, Antonello Passacantando ha voluto rivolgere un plauso speciale al Presidente regionale della Federazione Tiro con l'Arco, Claudio Perrotta, per l’impegno e la qualità del lavoro svolto sul territorio: “Un ringraziamento sincero va al Presidente regionale del tiro con l’arco, che con dedizione e visione ha saputo accompagnare questo gruppo alla maturazione. La sinergia tra istituzioni e federazioni è la chiave per costruire il futuro dello sport abruzzese”. Il Coni Abruzzo continuerà a sostenere con forza le discipline sportive regionali, promuovendo impegno, passione e spirito di squadra.