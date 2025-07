Il 12 luglio al via la stagione del Pescara. Prevista anche la presentazione di Vivarini

Prime date ufficiali per la partenza della nuova stagione del Pescara. Sabato 12 luglio è prevista la presentazione, alle ore 18, del nuovo tecnico biancazzurro, Vincenzo Vivarini, e contestualmente prenderà il via il raduno dei biancazzurri sotto contratto all'hotel Ekk di Città Sant'Angelo dove la squadra soggiornerà nel corso del ritiro che si svolgerà in sede, tra Silvi (Teramo) e Montesilvano.

La prossima settimana verrà anche reso noto il calendario delle amichevoli che la squadra effettuerà nel corso del ritiro. Primo impegno ufficiale con i tre punti in palio previsto per il 10 agosto (ore 20.30) allo stadio Adriatico per il match di Coppa Italia con il Rimini.