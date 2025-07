L'Asd Villa 2015 ricorda Lorenzo Giangiacomo, un tributo eterno nello sport in attesa del Memorial

Un momento di fortissima emozione e profondo significato ha segnato la serata di ieri nell'Auditorium del Sirena di Francavilla al Mare: l'Asd Villa 2015 ha presentato con orgoglio il nuovo logo con un angelo che spicca il volo sul suggestivo pontile di Francavilla al Mare, simbolo di capacità, bellezza e profondo legame con il territorio, ma ha anche annunciato un cambiamento storico infatti l'associazione si chiamerà d'ora in poi Asd Villa 2015 Lorenzo Giangiacomo. Questa presentazione, carica di significato, si è svolta in attesa del Memorial dedicato a Lorenzo, che si terrà il 24 agosto, giorno del suo compleanno, quando avrebbe compiuto 26 anni: un'occasione per ricordare e celebrare la sua vita attraverso i valori dello sport che tanto amava.

Il nuovo nome è un tributo eterno al giovane Lorenzo, tragicamente scomparso lo scorso anno, e rafforza il legame indissolubile tra la memoria del ragazzo, la sua famiglia e l'intera comunità sportiva. La decisione di intitolare l'associazione a Lorenzo è stata accolta con commozione e grande apprezzamento da tutti i presenti. Tra gli interventi della serata: la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo insieme all'Assessore allo Sport Domenico Di Iorio; Daniele D'Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale ed Ezio Memmo Presidente Figc, e inoltre Rinaldo Catarinacci, Team Manager della squadra ed il Presidente Silvio Leombruno. Presente inoltre Daniele Sebastiani, presidente Pescara Calcio: Lorenzo infatti ha indossato anche la divisa del Pescara. Da tutti, un corale invito ai ragazzi a vivere lo sport con passione, con condivisione ed inclusione, perché nello sport come nella vita, si vince e si perde.

La nuova maglia è stata donata a mamma Rita, che ha voluto ringraziare tutti i suoi ragazzi accorsi per ricordare Lorenzo, papà Angelo e Claudia, la sorella di Lorenzo: questo momento toccante lega indissolubilmente la nuova identità della squadra al ricordo di Lorenzo, sottolineando i valori di unione e vicinanza che animano l'associazione. Il nuovo logo sarà sempre sul cuore dei suoi compagni di squadra, un promemoria costante della loro "nuova famiglia" sportiva.

Il nuovo emblema, con l'immagine dell'angelo e il pontile francavillese, non è solo un restyling grafico, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti, rappresenta l'ambizione, la crescita costante e il desiderio di superare i propri limiti, valori che sono nel DNA dell'associazione e che ora si arricchiscono del ricordo e del legame con Lorenzo, portiere appassionato.

Visibilmente commosso, Leombruno ha dichiarato: "Questo nuovo logo, con il nostro angelo che si libra dal pontile, simboleggia le nostre aspirazioni e il legame indissolubile con Francavilla. La scelta di donare la prima maglia a Rita, Angelo e Claudia è un gesto di profondo affetto e un modo per portare sempre con noi il ricordo di Lorenzo, che è e sarà sempre parte della nostra grande famiglia. La sua memoria ci spinge a dare il massimo, in campo e fuori, con la stessa passione e la stessa gioia di vivere che lui ci ha sempre trasmesso".

Il nuovo logo e la nuova maglia, insieme al nome Asd Villa 2015 Lorenzo Giangiacomo, saranno d'ora in poi il volto dell'associazione, portando con sé un messaggio di speranza, dedizione, appartenenza e, soprattutto, un tributo indelebile a Lorenzo.