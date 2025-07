'InnovAzioni': al via le candidature per il contest nazionale

Torna l’atteso appuntamento con InnovAzioni, il Festival nazionale dell’Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con il patrocinio del Comune di Pescara, giunto quest’anno alla sua 12^ edizione.

Fulcro dell’evento è il premio “Campioni di InnovAzioni”, che punta a valorizzare e premiare progetti relativi a prodotti, processi ed organizzazione che aziende PMI, Start-up e Spin-Off universitari hanno adottato negli ultimi due anni.

Le candidature sono aperte: c’è tempo fino al 13 ottobre per provare a vincere i premi destinati alle migliori innovazioni. I progetti più validi tra quelli che si candideranno sul sito www.innovazioni.camp saranno presentati e premiati all’evento finale all’Aurum di Pescara i prossimi 14 e 15 novembre. La partecipazione al contest è gratuita.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico punta su PMI e Startup innovative e per il dodicesimo anno consecutivo propone il concorso nazionale “Campioni di InnovAzioni”. Possono concorrere al Premio tutte le PMI, start-up, spin-off universitari con sede legale e operativa in Italia che siano soggetti giuridici da almeno tre mesi prima della candidatura e abbiano ideato o realizzato negli ultimi ventiquattro mesi uno o più progetti innovativi all’interno del proprio prodotto, processo o profilo organizzativo.

Il regolamento è disponibile sul sito dedicato all'indirizzo https://www.innovazioni.camp/regolamento-campioni-di-innovazioni/, mentre all'indirizzo https://www.innovazioni.camp/iscrizione-campioni-di-innovazioni/ è possibile candidarsi.

Il Comitato di Valutazione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, selezionerà un massimo di 20 progetti: saranno loro i protagonisti dell’evento finale che avrà luogo il prossimo novembre nei giorni 14 e 15, all’Aurum, in Largo Gardone Riviera a Pescara. A ciascun partecipante sarà riservato sul palco dell’evento un intervallo di tempo della durata complessiva di cinque minuti durante il quale dovrà presentare il proprio progetto innovativo davanti ad una platea di imprenditori, manager, rappresentanti delle istituzioni e investitori e della stessa Giuria.

Ma non è tutto. Anche quest’anno il premio speciale Campione di InnovAzioni 2025 WEB verrà assegnato alla PMI, Start-up o Spin-off universitario che raccoglierà il maggior numero di consensi mediante votazione online su piattaforma dedicata, nella giornata di venerdì 14 novembre al termine delle presentazioni. Una sorta di giuria popolare aperta a tutti gli interessati ai temi dell’innovazione che prenderanno parte all’evento, iniziativa che dall’anno scorso ha reso l’evento ancor più seguito e partecipato.

“La valutazione sarà affidata ad un comitato tecnico presieduto dal Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Nella valutazione dei progetti ammessi, la giuria terrà conto dei risultati conseguiti grazie all’innovazione in funzione della diminuzione dei costi di produzione e della generazione di occupazione. Importantissima sarà la presentazione dal vivo del progetto in termini di efficacia descrittiva, capacità di sintesi, gestione del tempo e capacità di replica agli eventuali quesiti in diretta”, ha sottolineato Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

“La proposta verrà valutata anche in base alla sua fattibilità e potenzialità di mercato, all’impatto in termini di sostenibilità e circolarità del modello di business, all’originalità dell’innovazione, nonché alla presenza di marchi, brevetti, disegni e modelli registrati o in corso di registrazione. Viene inoltre considerata la coerenza di un piano d’investimento, sintetizzato in un business plan per le PMI o in un business model canvas per le start-up e gli spin-off universitari.”

Nel corso delle sue 11 edizioni, InnovAzioni ha valorizzato oltre 300 progetti innovativi, assegnando 33 premi alle PMI e 21 alle start-up, creando occasioni di incontro e dialogo tra grandi imprese e centinaia di giovani innovatori da tutta Italia.

Promossa storicamente dalla Sezione Servizi Innovativi dell’Associazione industriali, l'edizione 2025 ha già raccolto il patrocinio di: Comune di Pescara, CCIAA Chieti Pescara, Match 4.0, Università G. d’Annunzio, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli studi di Teramo; con la collaborazione di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Luiss, Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Media partners saranno tra gli altri la testata giornalistica nazionale L'Imprenditore, Radio Delta 1 e Radio ISAV.

Per ulteriori informazioni sul Contest InnovAzioni 2025, ci si può rivolgere al numero 085/432551 o visitare il sito http://www.innovazioni.camp.