Appello per la revisione dei nomi delle uscite della A14

I Sindaci dei Comuni di Fossacesia (Enrico Di Giuseppantonio), San Giovanni Teatino (Giorgio Di Clemente) e Rocca San Giovanni ( Fabio Caravaggio) hanno rivolto un appello congiunto alla Società Autostrade per l'Italia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la revisione delle attuali denominazioni delle uscite autostradali nel tratto della A14 che attraversa la provincia di Chieti.

In una nota congiunta, i tre sindaci evidenziano come le attuali diciture penalizzino ingiustamente i loro territori, nonostante le uscite autostradali insistano pienamente all'interno o in prossimità dei rispettivi confini comunali. Nello specifico, la richiesta riguarda:

Uscita "Val di Sangro", proposta: “Val di Sangro – Fossacesia”

Uscita "Lanciano", proposta: "Lanciano - Rocca San Giovanni"

Uscita "Pescara Ovest – Chieti", proposta: "Pescara Ovest – San Giovanni Teatino – Chieti"

Fossacesia e Rocca San Giovanni sono nel cuore della Costa dei Trabocchi, una delle aree turistiche più suggestive e frequentate della regione, mentre San Giovanni Teatino rappresenta uno dei poli commerciali più importanti dell'Abruzzo, con un'area industriale e direzionale di grande rilievo.

«Questa non è una battaglia di campanile – sottolineano i tre sindaci – ma una richiesta di giustizia e coerenza, già avanzata da oltre 25 anni, soprattutto dal Comune di Fossacesia, e mai realmente presa in considerazione, nonostante gli incontri ufficiali con il Ministero delle Infrastrutture e gli uffici competenti alla toponomastica autostradale della Società Autostrade per l'Italia ».

In gran parte della rete autostradale italiana, le denominazioni delle uscite riportano i nomi dei Comuni direttamente coinvolti. L'eccezione rappresentata da questo tratto della A14 non trova giustificazione e comporta una sottovalutazione del valore e dell'identità di territori che svolgono un ruolo chiave sotto il profilo turistico, economico e logistico.

Inserire i nomi di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Giovanni Teatino – spiegano – non è solo una questione di visibilità, ma anche uno strumento utile per orientare correttamente gli utenti dell'autostrada, garantendo un'informazione più precisa e trasparente, a beneficio dei cittadini, dei turisti e delle attività economiche.

Per rendere più efficace l'azione istituzionale, i sindaci hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro intercomunale composto da tecnici e rappresentanti dei tre municipi. A coordinare il gruppo sarà il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che avvierà nuovamente contatti con il Ministero e la Società Autostrade.

I tre primi cittadini hanno annunciato che a settembre si recheranno insieme a Roma per un confronto ufficiale con i vertici degli enti coinvolti.

«Siamo pronti a portare avanti questa richiesta con determinazione e spirito di collaborazione – concludono – perché si tratta di una legittima rivendicazione per il nostro territorio e gli utenti autostradali ».