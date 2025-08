Pescara si aggiudica il bando “Sport illumina”: in arrivo 320mila euro per riqualificare il complesso Ex Yale

Il Comune di Pescara, attraverso l’assessorato allo sport guidato da Patrizia Martelli, si è aggiudicato il bando nazionale promosso da “Sport e salute” per la realizzazione del progetto “Sport illumina”, ottenendo un finanziamento di 320mila euro che consentirà la riqualificazione completa del complesso Ex Yale, nella zona dell’ospedale.

"Grazie a questo importante traguardo, l’amministrazione comunale segna un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione degli spazi urbani attraverso lo sport", commenta Martelli dando notizia dell'esito del bando insieme al sindaco Carlo Masci. "Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna, sostenibile, inclusiva e modulare: i nuovi campi non avranno barriere fisiche, saranno progettati per favorire l’inclusione e si distingueranno per l’utilizzo di colori accesi e riconoscibili, rendendo l’area attrattiva e stimolante soprattutto per i più giovani".

La nuova struttura sarà realizzata nel pieno rispetto dell’ambiente, utilizzando materiali innovativi ed eco-compatibili, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’accessibilità. Il complesso Ex Yale si trasformerà così in un luogo di sport, aggregazione e socializzazione, pensato per essere vissuto da tutta la comunità. La realizzazione, specifica Martelli, sarà interamente a carico di “Sport e salute”, che - salvo ritardi o complicazioni - dovrebbe consegnare la struttura riqualificata entro la fine del 2025.

“Siamo orgogliosi di questo risultato - commenta Martelli – perché conferma la capacità della città di intercettare risorse nazionali e trasformarle in opportunità concrete per il territorio. Il nuovo Ex Yale sarà un polo sportivo innovativo, aperto e inclusivo, al cui interno i ragazzi potranno confrontarsi e sentirsi parte di una comunità. Dopo esserci aggiudicati il bando "Sport e periferie", con oltre un milione di euro di finanziamento per il rifacimento dell’antistadio “Flacco”, anche questo risultato sottolinea quanto l’Amministrazione guidata dal sindaco Masci, punti sullo sport. Continueremo a lavorare per intercettare tutte le risorse possibili per dare ai nostri ragazzi e alle centinaia di associazioni sportive del territorio, strutture nuove, efficienti e moderne”.