Nazionale italiana Corsa di pattinaggio a Montesilvano per preparare i prossimi Mondiali in Cina

Pattinaggio a tinte azzurre protagonista in Abruzzo, a Montesilvano.

La Nazionale Italiana Corsa ha scelto la pista di Via Alfieri per preparare i Mondiali di settembre che si disputeranno in Cina.

L’intero team è stato accolto nella Sala Tricolore del Comune dal sindaco Ottavio De Martinis e dall’assessore allo Sport, Alessandro Pompei. Presenti il Ct della Nazionale Massimiliano Presti, tutti gli atleti e lo staff della squadra, il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando e il presidente del Comitato Regionale Skate Italia, Giovanni Di Eugenio.

Nazionale azzurra che fino a mercoledì 27 si allenerà nella pista di Montesilvano, in vista dell’impegno mondiale che vedrà i nostri atleti lottare per i titoli iridati in Cina, dal 13 al 21 settembre, nella città di Beidaihe.

La scelta fatta dalla Federazione Skate Italia e dallo staff azzurro, guidato da Presti, con il supporto dell’amministrazione comunale, ribadisce come l’impianto di Montesilvano sia una delle strutture di riferimento in ambito mondiale, fiore all’occhiello della regione e della città. La pista, inaugurata lo scorso anno in occasione dei World Skate Games 2024, fu teatro di splendide vittorie mondiali dei nostri, capaci di conquistare, proprio nell’anello di Via Alfieri, ben 6 ori degli otto totali portati a casa, e tante medaglie d’argento e di bronzo.

“Siamo immensamente orgogliosi di dare il benvenuto alla nostra Nazionale azzurra di pattinaggio corsa qui a Montesilvano – ha detto il sindaco Ottavio De Martinis – La scelta di prepararsi per i prossimi Mondiali proprio nella nostra città è un grande onore e una conferma del valore del nostro impianto di via Alfieri, che oggi si posiziona tra le migliori strutture a livello internazionale. Colgo l’occasione per annunciare che presto realizzeremo, adiacente all’attuale struttura, un altro pattinodromo coperto, con l’auspicio e l’intenzione di farlo diventare una vera e propria struttura federale.

Auguriamo a tutti gli atleti di raggiungere le stesse soddisfazioni dello scorso ai World Skate Games. A loro va il nostro più grande in bocca al lupo con l’augurio che possano raggiungere i più grandi risultati e portare alto il nome dell’Italia e onorare la maglia azzurra. Oggi non è solo un momento di sport, ma una vera e propria celebrazione della nostra comunità e dei valori di impegno e di dedizione che il pattinaggio incarna. Auguro ai nostri atleti il meglio per i Mondiali in Cina – ha concluso De Martinis -. Li ringrazio per aver scelto Montesilvano come loro casa per la preparazione. Tutta la città è con voi, pronta a fare il tifo”.

Tra gli oltre 30 atleti azzurri presenti a Montesilvano anche gli abruzzesi Asja Varani e Alessio Clementoni. Saranno poi, al termine del raduno, 23 gli atleti selezionati dal CT Massimiliano Presti, per difendere i colori italiani nel Mondiale cinese.

“Abbiamo trascorso alcuni giorni insieme qui a Montesilvano per trovare la giusta concentrazione e lavorare con un gruppo numeroso e sempre produttivo – ha detto Il Commissario Tecnico italiano Presti, dopo aver ricevuto una targa celebrativa a nome dell’amministrazione comunale – La pista è sicuramente una struttura all’avanguardia che ci sta permettendo di preparare al meglio l’appuntamento mondiale. Ci attende una trasferta insidiosa, in Cina, dove clima e alimentazione saranno avversari aggiuntivi da affrontare. Ho notato con piacere che molti atleti, come sempre, sono carichi e motivati per questo Mondiale. A noi spetta il compito di metterli nelle migliori condizioni e di sostenerli nella motivazione. Non sarà semplice, ma nemmeno impossibile. Lavoreremo per fare del gruppo la nostra forza. I nostri big sono pronti a dare il massimo”.

“Ospitare il raduno della Nazionale a Montesilvano, in vista di un appuntamento così importante come il Mondiale, è una grande soddisfazione e la riprova del nostro impegno – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Alessandro Pompei – La presenza di questi atleti d’eccellenza testimonia l’alto livello che la nostra città sta raggiungendo, sia nell’accoglienza che nell’impiantistica sportiva, a livello nazionale e internazionale. Il successo di questo evento conferma la visione dell’amministrazione De Martinis nell’investire in un impianto strategico che ha un impatto positivo non solo per lo sport, ma anche per il turismo e per la valorizzazione del nostro territorio. Vogliamo che Montesilvano diventi un punto di riferimento per l’intero mondo sportivo e questo traguardo è un passo fondamentale in quella direzione“.